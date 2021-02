Megszólalt a WHO: aggasztó hír érkezett az AstraZeneca koronavírus-oltásáról

Több adatra van szükség az AstraZeneca vakcinájának a WHO általi jóváhagyásához - jelentették ki az ENSZ egészségügyi szervezetének szakértői, reagálva arra az új tanulmányra, amely szerint a svéd-brit gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett védőoltás korlátozottan hatékony a SARS-CoV-2 nevű vírus dél-afrikai mutációjával szemben.

A dél-afrikai Witwatersrandi Egyetem kutatása szerint az AstraZeneca jóval kevésbé hatékony az először a Dél-afrikai Köztársáságban azonosított koronavírus-mutáció esetében a Covid-19-betegség könnyebb formáival szemben.

Ez nyilvánvalóan aggasztó hír

- jelentette ki genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tanulmány kevés, többségében fiatal felnőtt részvételével végzett kísérleteken alapul.

Nem szabad arra a következtetésre jutnunk, hogy ez a vakcina egyáltalán nem működik

- jelentette ki Szumija Szvamináthán, a WHO tudományos főmunkatársa. A rendelkezésre álló bizonyíték szerint ez a védőoltás csökkenti a halálesetek, a kórházi ápolásra szorulók és a betegség súlyos formáinak a számát - mondta, hozzátéve, hogy további tanulmányokra van szükség.

A Bill és Melinda Gates Alapítvány összefogásával megalakított nemzetközi koalíció (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations - CEPI) vezetője, Richard Hachette szerint is korai elutasítani ezt a vakcinát. A CEPI a WHO és a GAVI Vakcinaszövetség mellett vezeti a vakcinák méltányos elosztására létrehozott COVAX kezdeményezést, és a kutatási mechanizmusokért felelős.

Michael Ryan, a WHO veszélyhelyzeti igazgatója hangsúlyozta, hogy "a vakcinák elsődleges feladata jelenleg a kórházi ápolásra szorulók és a halálesetek számának csökkentése. Úgy tűnik, jelenleg az adatok arról tanúskodnak, hogy valamennyi vakcina ezt teszi". Elismerte ugyanakkor, hogy talán egy második és harmadik generációs védőoltásra lenne szükség, hogy még többet tehessenek, de emlékeztetett, hogy "válságkezelésben azt kell tenni, amit azonnal meg lehet tenni".

A dél-afrikai egészségügyi hatóságok közölték, hogy leállítják a héten tervezett oltási kampányt az AstraZeneca/Oxford vakcinával, és helyette az amerikai Johnson and Johnsonét kezdik használni. A WHO a COVAX kezdeményezés keretében AstraZenecával szeretné elősegíteni a szegény és mérsékelt jövedelmű országok beoltását, amelyek nem tudtak a maguk számára elsődleges szállítmányokat lekötni a gyógyszergyáraknál.

A WHO tanácsadó bizottsága hétfői ülésén fontolóra vette, hogy új irányvonalakat ad ki az AstraZeneca-oltás felhasználásához - közölte Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, hozzátéve, hogy kedden fog tárgyalni ezekről a bizottsággal. Nagy-Britannia az új tanulmány ellenére tovább folytatja a lakosság oltását AstraZenecával - közölte hétfőn a brit oltásügyi államtitkár.

Edward Argar brit egészségügyi államtitkár szerint 147 dél-afrikai mutánssal fertőzöttről tudnak. A hírekre reagálva az AstraZeneca gyógyszertár közölte: hisz abban, hogy a vakcina meg tudja védeni az embereket a betegség súlyos formái ellen, és hozzátette, hogy a tanulmány keretében csak 2000 egészséges fiatalt teszteltek.

Címlapkép: Getty Images