Meglépte az Aegon: könnyítik a díjfizetést a koronavírus miatt

Az egyik piacvezető biztosító megteremti a lehetőséget ügyfelei számára, hogy fizetési kötelezettségeiket átmenetileg szüneteltethessék, még azok esetében is lesz erre megoldás, amelyek szabályzata nem tartalmaz ilyen kitételt.

A konkrét szerződések kapcsán érdemes az Aegon ügyfélszolgálatát, de még inkább a biztosítást kötő tanácsadót segítségül hívni, az Aegon telefonon és online platformjain keresztül folyamatosan fogadja a megkereséseket. Akadnak olyanok, akik a pillanatnyi körülmények hatására egy elhamarkodott döntéssel akár hosszú évek megtakarítását is hajlandóak lennének feláldozni. A kérdés az, hogy vajon egy átmeneti pénzügyi zavar miatt megéri-e feladni hosszú távú céljaikat és családjuk anyagi biztonságát?

Ügyfeleink egyre gyakrabban érdeklődnek olyan alternatívák iránt, amellyel a jelenlegi, esetenként egzisztenciálisan is bizonytalanabbá váló helyzetben meg tudják menteni életbiztosításukat

- árulta el Zatykó Péter, az Aegon Magyarország elnök-vezérigazgatója. Sajnos a tudatos döntések ellenére is bármelyik ügyfelünk kerülhet olyan élethelyzetbe, amelyre előre nem lehet felkészülni. Ilyenkor az biztosító munkatársai olyan megoldásokat javasolnak, amelyek csökkentik a havi terheket, de meghagyják a biztosítási védelmet a legkritikusabb időszakban is - fűzte még hozzá Zatykó Péter.

Mivel jár a megszüntetés?

A szerződés lejárat előtti megszüntetése minden esetben anyagi veszteséggel jár az ügyfél számára, ráadásul ebben az esetben az életbiztosítási védelem is megszűnik, így a szerződés megszűnését követően az ügyfél családja már nem számíthat anyagi segítségre egy váratlan tragédia bekövetkezésekor.

Átmeneti fizetési nehézségek esetén sohasem a biztosítás megszüntetésében kell gondolkodni, hanem a fizetendő díj átmeneti csökkentésére kell keresni megoldásokat. Ha ugyanis a megszüntetés után valaki később mégis új biztosítást szeretne kötni, annak költségeit újra meg kell fizetnie.

Átmeneti anyagi nehézség esetén többféle megoldás is van arra, hogy az ügyfél megtartsa biztosítását, ehhez azonban időben kell lépnie.

Konstrukciótól függően három- vagy négyhavi díjelmaradás esetén még megmarad a biztosítási védelem.

Ha az ügyfél átmenetileg nem tudja fizetni biztosítását, a szabályzatban meghatározott feltételek szerint szüneteltetheti a díjfizetést, és anyagi körülményei javulása esetén folytathatja befizetéseit. Az ezekre az időszakokra be nem fizetett díjakat nem kell utólag megfizetni

Ideiglenes szüneteltetésre nyugdíjbiztosítások esetén is lehetőség van.

Megtakarítási célú életbiztosítások esetén a szerződésben meghatározott időpontban lehetősége van a megtakarítási díjrész csökkentésére, ha átmenetileg kisebb havi díjat tud fizetni



Befektetések és befektetéssel kombinált életbiztosítások esetén különös megfontoltságot ajánl az Aegon Magyarország. A nemzetközi és hazai pénz- és tőkepiaci események miatt sokszor nehéz prognosztizálni azt, hogy az elkövetkező időszakban hogyan alakulnak a befektetési hozamok, és a pillanatnyi veszteségek is megzavarhatják az ügyfeleket.

A mostanában lejáró befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén a jelenlegi tőzsdei mozgások miatt a biztosítások lejárati értéke alacsonyabb is lehet annál, mint amire az ügyfél számított. De ekkor sem kell a lejárati összeg felvételével a jelenlegi esetleges veszteséget realizálni, sőt akár még olyan lehetőség is van, amellyel nőhet a befektetések értéke: az ügyfelek a lejáratot megelőző 30. napig dönthetnek arról, hogy élnek-e a tartam meghosszabbításának lehetőségével: így jövőbeni, pozitív gazdasági változások esetén növekedhet is a biztosításuk értéke. Ebben az esetben havidíjat már nem kell fizetni, de rendkívüli díjfizetésre továbbra is van lehetőség.

Az Aegon felhívja szerződött és leendő ügyfelei figyelmét, hogy a koronavírus miatti vészhelyzetben az ügyfélszolgálatán a személyes ügyintézés szünetel. Online ügyfélszolgálata megnövelt kapacitással, 0-24 óráig, folyamatosan szolgálja ki az ügyfeleket, és a www.aegon.hu oldalon a szerződések kötése is folyamatos

Címlapkép: Getty Images