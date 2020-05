Itt a magyar virológus jóslata: soha nem lesz olyan az élet, mint a járvány előtt volt

Jakab Ferenc szerint egy járvány idején folyamatosan változik a helyzet, ez pedig a maszkviselés kérdését is képes felülírni.

A maszkviselést kezdetben csak a betegeknek ajánlottuk, azért, hogy ne fertőzzenek tovább. Egy ilyen járvány esetében azonban a tudásunk folyamatosan változik. Most azt mondom, miután igazolódott, hogy tünetmentesen is lehetünk fertőzöttek, a WHO-val egyetértésben mindenki számára ajánljuk a maszk viselését, sőt akár a kötelezővé tételt is

- mondta a Magyar Hírlapnak Jakab Ferenc virológusprofesszor. A Koronavírus-kutató Akciócsoport vezetője jónak tartja, hogy már szinte divat lett a maszkvarrás, ő is rendelt nyolcat. “Fontos a közösségi felelősségvállalás" - hangsúlyozta Jakab Ferenc.

A szakértő azt mondta, a legfontosabb feladat most az, hogy felkészüljünk a következő hullámra, hogy legyen megfelelő gyógyszer, illetve gyógymód a betegek egészségének megőrzéséhez. Ennek érdekében számos kutatás és kísérleti folyamat zajlik párhuzamosan, több munkacsoportban.

Folyik a már ismert, akár a patikák polcain is megtalálható, eredetileg más betegségekre kifejlesztett gyógyszerek tesztelése. Ha ezekről bebizonyosodik, hogy a koronavírus elleni védekezésben hasznosak lehetnek, akár azonnal használhatjuk őket. Fogalmazzunk úgy, a gyógyszerkincsünk újragondolásáról van szó. Közben folyamatban van új hatóanyagok, eddig ismeretlen vegyületek szintetizálása is.

Bár több labor is végez vakcinafejlesztéseket a világban, és néhány ezek közül már elérte a humán klinikai tesztek szintjét, Jakab szerint még így is legalább egy-másfél év kell ahhoz, hogy kész legyen a koronavírus (engedélyezett) ellenszere.

Jakabtól azt is megkérdezték, nem tartja-e kockázatosnak, hogy a kormány a korlátozások részleges lazításába kezdett. Erre válaszul azt mondta, ez inkább járványügyi kérdés, nem tudományos, virológiai feladat, ugyanakkor szerinte a kormány időben hozott meg jó döntéseket, melyek hozzájárultak ahhoz, hogy kordában tudjuk tartani a betegség terjedését.

Ha lazításra kerül is sor, azt természetesen kellő szigorral és kontroll mellett lehet csak elképzelni. Ki kell mondani: soha nem lesz már olyan az élet, mint a mostani járvány előtt volt - miközben nyilvánvalóan jogos társadalmi és gazdasági igény mutatkozik az újraindulásra. Mindenképp óvatosnak kell lenni.

