Ingyen van, mégsem kell a magyaroknak: később súlyos árat fizetnek érte

Rendkívül gyászos Magyarországon az emberek fogorvoshoz járási hajlandósága. A legfrissebb statisztikák szerint ugyanis egy átlagos magyar évente mindössze 0,7-szer megy el fogorvosi konzultációra, ez pedig a 4. legrosszabb arány az EU-ban. Az évenkénti kontroll elmaradása ugyanakkor súlyos következményekkel járhat, és nem mellesleg brutális anyagi vonzatai lehet.

Egész Európában jóval kevesebbszer járnak fogorvosi vizitre az emberek, mint más orvosokhoz általában - adta hírül jelentésében az Eurostat. Ha a legfrissebb, 2017-es adatokat megtekintjük, kiderül, hogy az EU tagállamok közül messze Hollandia szerepelt a legjobban, ami a fogorvosi konzultációkat illeti, egy átlagos holland ugyanis 2,8 fogorvosi viziten vett részt egy évben, míg egy cseh, illetve egy litván 1,6-on.

Az adatokat böngészve ugyanakkor kitűnik, hogy a lista éllovasai és a sereghajtói között bődületes különbségek mutatkoznak. Összesítésben például tök utolsó Ciprus, ahol egy évben átlagosan 0,12 vizit jut egy lakosra, de Romániában sem sokkal jobb a helyzet, itt átlagosan 0,48 fogorvosi konzultáció jut egy évre. Innen pedig sajnálatos módon egy parányi ugrás és máris Magyarország következik,

ami az Európai Unióban 4. legrosszabb eredményét produkálja.

Hazánkban ugyanis mindösszesen 0,69 fogorvosi konzultáció jut egy évre, aminél pusztán 4 ország tudott rosszabb eredményt produkálni. Kiábrándító adat továbbá az is, hogy a 2016-os adatainkhoz képest, amikor is egy évben 0,71 konzultáció jutott (ami szintén a 4. legrosszabb volt az EU-ban) még 0,02 százalékpontnyit sikerült is rontanunk. Ez azért rendkívül problémás, mert az éves rendes, fogászati kontrollok elmulasztása később bizony óriási gondokat okozhat, aminek brutális anyagi vonzatai is lehetnek.

Ingyen van, mégsem kell

Magyarországon szinte minden fogorvosi kezelés ingyenesen is elérhető, a kivételek közé tartozik a 18-62 év közötti korosztály fogpótlása, ekkor ugyanis ki kell fizetni az orvos munkadíját. Az ingyenesség ellenére mégis ijesztő állapotok uralkodnak a magyarok szájában.

A felnőtt lakosság fele elégedett fogainak állapotával, 20 százalék azonban kifejezetten rossznak tartja azt. A magyarok kétharmadának van legalább egy tömött foga, 60 százalék azoknak az aránya, akiknek nem pótolták a kihúzott fogát, és a lakosság csaknem harmadának jelenleg is van kezeletlen szuvas, lyukas foga - írja a lap a KSH korábbi kiadványára hivatkozva.

A szájüregi rák kialakulásának gyakoriságában pedig világelsők vagyunk. Ezeken a statisztikákon a rendszeres fogászati szűrés sokat javítana, de még ma is félünk a fogorvosoktól és azt gondoljuk, hogy jobb a magánrendelés, mint az állami, csak drága.

Jajj, a gyermekeink

Hiába biztosít az állam szinte teljes körű térítésmentes fogászati ellátást a gyerekeknek, az európai fogorvosok szövetségének (Council of European Dentists) adatai szerint mégis a magyar 12 évesek fogazata a legrosszabb. Ebben az életkorban már csak alig nyolcaduknak van ép fogsora, egy átlagos magyar hatodikosnak háromnál több foga hiányzik, lyukas vagy tömött.

Az európai szakmai szervezetnél részletesebb elemzést készített a magyarok szájüregi egészségi állapotáról Hermann Péter, a Magyar Orvosi Kamara fogorvosi tagozatának elnöke. Az ő adataiból az is kiderül, hogy a helyzet később, a felnőttkorra csak tovább romlik. Míg ugyanis az európai országok nagy többségében a gyerekek szuvas fogait időben kezelik, betömik, addig Magyarországon későn jutnak el fogorvoshoz, és akkor gyakran már csak a húzás marad. A magyar 19 éveseknek már több mint öt foga hiányzik, a 45 éveseknek már csaknem dupla ennyi.