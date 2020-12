Immunológus: a vakcina-mellékhatás nemhogy veszélyes, hanem kötelező

Az oltás nem magánügy, ha nem adatjuk be, nem lehet megfékezni a járványt - jelentette ki Falus András immunológus. Hozzátette, nem igaz, hogy a vakcinák sebtében készültek, és a veszélyes mellékhatásokra is elenyésző az esély.

Ha a társadalom 10-20, legfeljebb 30 százaléka fog élni az oltás lehetőségével, egyértelmű annak a veszélye, hogy nem fog kialakulni az a szintű védettség, ami leállítaná a járványt. Ehhez ugyanis 60-70 százalék lenne szükséges - jelentette ki Falus András. Az immnunológus arról beszélt az InfoRádiónak, hogy az oltásellenesség hátterében két okot lát: az egészségnevelés hiányát, a másik probléma pedig az, hogy a felnőtt emberek mindenféle anekdotikus történeteket hallanak mondanak az oltásokkal kapcsolatos problémákról. Falus az oltással kapcsolatban aláhúzta:

a mellékhatás nemhogy veszélyes, hanem kötelező, ezzel ugyanis egy aktív immunizálást végzünk. Ha nem alakul ki egy helyi kis gyulladás, ha nem fáj a szúrás helye másnap és pirosodik meg, netán nem lesz hőemelkedés, akkor sikertelen az oltás. A sejteknek ugyanis meg kell tanítaniuk az immunrendszert emlékezni - a szónak az immunológiai értelmében - arra, hogy itt egy veszélyes kórokozóval áll szemben. Készenlétben tartva a memóriasejteket egy következő baktérium vagy vírus megjelenésére az eredményes védekezéshez.

A nem kívánt mellékhatások, mint például az, hogy az illető felkarja a vártnál jobban fáj, nem bírja felemelni, hosszabb ideig tart a gyulladás, esetleg a nyirokcsomók is megduzzadnak, átlagosan 50 emberből 1-nél fordul elő, vagyis 2 százaléknál, ami soknak tekinthető. Ennél súlyosabb mellékhatás, például átmeneti érzéketlenség az érintett területen, a magas láz, nagyjából 10000 emberből 1-nél jelentkezik, olyan, hogy valakinek allergiás, úgynevezett anafilaxiás, életre is veszélyes tünete legyen, az 5 millió emberből 1-nél fordul elő.

Falus András szerint attól sem kell tartani, hogy miután a vakcinák "nagyon sebtében" készültek el, nem feltétlen megbízhatóak. Ezért mindenkit arra bízta, oltassa be magát, már csak azért is, mert az oltást mindannyiunk ügyének, nem pedig magánügynek tekinti, aki nem teszi meg, nemcsak fertőződhet, hanem fertőzhet is a továbbiakban.

Címlapkép: Getty Images