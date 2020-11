Hiába minden? Egy friss kutatás szerint hatástalan a vérplazmakezelés

Egy orvosi szakfolyóiratban megjelentetett cikkben ismertetett kísérlet eredménye szerint a vérplazmakezelésben részesülő betegek felépülési és túlélési esélyei nem sokkal jobbak azokéinál, akik placebót kaptak.

Nincs számottevő hatása az új típusú koronavírus miatti tüdőgyulladásban szenvedők gyógyulási vagy túlélési esélyeire annak, ha már felépült betegek vérplazmájával kezelik őket - írták a The New England Journal of Medicine című szakfolyóiratban megjelentetett taulmányban.

Az argentin kísérletben 333, súlyos Covid-19-es tüdőgyulladásban szenvedő betegnek adtak vérplazmát vagy placebót, és 30 nap elteltével nem találtak jelentős különbséget a két csoport adatai között. A halálozási arány a plazmával kezeltek és a kontrollcsoport tagjai között is 11 százalékos volt, és az életben lévő betegek tünetei sem mutattak lényeges különbséget - számol be a 24.hu.

