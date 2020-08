Fotókon a pusztítás: így tarolta le az országot a tegnapi vihar

Egymást érték a délnyugat felől érkező zivatarok a keddi nap folyamán. Az ország déli felében több szupercella is kialakult. A viharok útját felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kísérték. Többfelé az egyhavi csapadékmennyiséget is meghaladta a felhőszakadásokból származó csapadékösszeg, a heves zivatarok pedig nagy területen okoztak károkat, letört ágak, villámárvíz, közlekedési fennakadások maradtak utánuk. Mutatjuk képeken, videókon is.

A nyugatról benyomuló hullámzó frontrendszer éppen hazánk felett találkozott a meleg, nedves szállítószalaggal, így a labilitásnak és a nagy mennyiségű nedvességnek köszönhetően heves viharok alakulhattak ki az országban - írja összefoglalójában az Időkép. A déli és középső tájakon lehetett a leghevesebb eseményekre számítani: nem maradt el a jégeső, felhőszakadás, villámárvíz. A zivatarok északkeleti irányba mozogtak. Komlót már délután 4-kor elérte a jégeső:

Ekkora jegek hulltak az égből:



A heves zivatar, jégeső Baját sem kímélte, a Szent László utcát elárasztotta az esővíz:

Itt is volt jég bőven:



Kecskeméten villámárvíz alakult ki:



Hamarosan Szolnokot is álírasztotta az eső: Hamarosan Szolnokot is álírasztotta az eső:

Szombathely felett is este 6 felé már ijesztő viharfelhők gyülekeztek:



A várható jelentős mennyiségű csapadék miatt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéti a közlekedőket, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak, utazás előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, időjárási körülményekről. Valóban nem volt érdemes útnak indulni, ezt igazolja ez a videó is, amely az 54-es főúton, Bócsa és Soltvadkert között készült:





A szélvihar Balatonbogláron is tombolt:





Az ország legnagyobb részében az esti órákban csapott le a vihar, amely egyes helyeken éjszaka folytatódott. A ma reggeli órákban még északkeleten és esetleg a Dél-Alföldön, napközben inkább délnyugati, déli tájainkon számíthatunk zivatartevékenységre az OMSZ előrejelzése alapján.

Heves zivataroknak már igen kicsi az esélye.

A legjellemzőbb kísérőjelenség a felhőszakadás lehet (jellemzően 20-40 mm között rövid idő alatt), de átmeneti szélroham és jégeső is előfordulhat. Az intenzív záporokat kiemelten a Dunántúl déli részein tartósabb eső válthatja, ott területi átlagban (az éjszakai csapadékkal együtt) több tíz mm eső is összegyűlhet. Kora délutánig az északi szelet a Nyugat-Dunántúlon 60-65 km/h-s lökések kísérhetik.

