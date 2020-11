Ezek a legjobb immunerősítő ételek a nagyvilágból: akad köztük magyar recept is

Az őszi, téli időszakban mindenki igyekszik felkészíteni a szervezetét a hideg hónapokra, de nem elég felkészülni, meg is kell azt tartani! Különböző vidékekről és országokból hozot a HelloVidék házi recepteket, praktikákat, amivel azonnal vitaminokat vihetünk be a szervezetbe, hogy mihamarabb meggyógyuljunk!

Magyarországon mindenki a húslevesre esküszik, de itt van a mi három ’arany levesünk’, ami minden esetben gyógyít, nem csak a színük gyönyörű. Első sorban a sütőtökkrém leves naranccsal, almával, fokhagymával és gyömbérrel. Kúraszerűen 3-4 napig egy csésze forró leves, és meghálálja a szervezet. A húsleves a leginkább ismert, de az is csak akkor jó, ha szépen lassan fő, sok csontból, aminek a velejében van az erő. Nem utolsó sorban a savanyú káposztaleves, amiben gomba, sok hagyma, bors és hús is fő, így táplálja a legyengült szervezetet, és még a macskajajt is elűzi.

De Szlovákiában például a megfázás, meghűlés és a nátha ellenszereként esküsznek a fekete retek gyógyhatására, nem is akárhogyan. A módszer különös, de sokak szerint működőképes. Egy feketeretket meghámoznak, kettévágják, kivájják mindkettő belsejét, mint egy poharat, amibe mézet töltenek. Mindezt egy pohár, bögre tetejére ültetik, aminek szűkebb a szája, így a retek a pohár tetején ül. Egy éjszakán át hagyják a konyhapulton, hogy a méz át tudjon csurogni a retken, és a pohár aljában találjuk reggelre. Ezt a mézet kell bevenni nagy kanállal egy héten keresztül.