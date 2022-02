Nagyon megtépázták a viharok a magyar otthonokat: óriási a kár, sokan be sem jelentik

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A második legtöbb lakásbiztosítást kezelő biztosítóhoz januárban félmilliárd forintot meghaladó értékben érkezett lakásbiztosítási kárbejelentés, mely több mint 60 százaléka a tavalyi egész évi 810 millió forintos viharral kapcsolatos kárkifizetéseknek. Az eddig beérkezett ötezer lakossági kárbejelentés még most is naponta több százzal emelkedik. A károk felmérése nagy erőkkel zajlik, szombaton és vasárnap is folyamatos lesz. A Groupama Biztosító ezidáig a bejelentett károk negyedét szemlézte, az átlagos kárérték közel 70 ezer forint. A nyaralótulajdonosokat arra kérik, hogy mielőbb ellenőrizzék, és jelentsék be az ott keletkezett esetleges károkat is.

Bár az úgynevezett viharszezon évről-évre korábban kezdődik, idén már az év első hónapja is extrém időjárást hozott, és tömeges károkat okozott az ingatlanokban. Az idén januári viharok kapcsán már ötezer kárbejelentés érkezett - közölte a Groupama Biztosító. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ez a szám még naponta több százzal emelkedik, így a kárbejelentések darabszáma várhatóan megközelíti a tavalyi 12 ezer viharkárbejelentés 50 százalékát. Az értéküket nézve pedig méginkább kitűnik az idei viharok pusztító ereje: félmilliárdos értékük a tavalyi egész évben kifizetett 810 millió forint viharkár több mint 60 százalékát teszik ki. Összehasonlításul: a tavalyi évben az összes időjárási eseménnyel – így például jégesővel, villámlással, felhőszakadással – kapcsolatosan a Groupama Biztosító összesen 2,8 milliárd forintot fizetett ki 30 ezer lakossági, illetve vállalati káresethez kapcsolódóan. A károk felmérésére rendkívüli intézkedéseket vezettek be a Groupama Biztosítónál, melynek köszönhetően már minden negyedik kárt tudtak szemlézni. Sok esetben a szakértők a szemle során, a helyszínen elvégzik a kárszámítást, és intézkednek a szolgáltatás átutalásáról, így az összeg a szemlét követő pár órán belül az ügyfelek számlájára érkezhet. Idén januárban különösen sok viharkár érte ügyfeleinket, ezért a lehető legtöbb erőforrást vontuk be, hogy minél gördülékenyebben tudjuk segíteni ügyfeleinket. Szakértőinket átvezényeltük a leginkább érintett területekre, hogy segítsük a helyszíni kárszemléket – mondta el Berentés László, a Groupama Biztosító szolgáltatási igazgatója. Hozzátette: „rendkívül kedvező tapasztalataink vannak a videós kárszemlével kapcsolatban is. Az idei viharkárok 45%-át már a videós lehetőséget is tartalmazó távszemle alapján fizettük ki, a korszerű videószemlét ügyfeleink külön applikáció letöltése nélkül vehetnek igénybe és rendkívül meggyorsítja a kárrendezési folyamatokat.” A károkat az észlelés után minél előbb érdemes bejelenteni, a nyaralók esetében pedig fokozottan figyelni kell erre, hiszen azok a téli időszakban sokszor üresen állnak. Ennek megfelelően, a most következő hétvégén érdemes lehet felkeresni a családi nyaralókat, és az esetleges károkat mihamarabb jelezni a biztosítónak.

Címlapkép: Getty Images

