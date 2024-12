Új fokozatra kapcsol Magyarországon a BYD: óriási duplázást jelentett be a kínai autóóriás

A BYD három új márkakereskedéssel bővíti magyarországi értékesítési és szervizhálózatát - közölte a cég. A Budapesten megrendezett hivatalos aláírási ceremónián Michael Shu, a BYD Europe ügyvezető igazgatója megállapodást írt alá három kiskereskedelmi partnerrel új márkakereskedések létrehozásáról három városban – Győrben, Pécsen és Szegeden.

Az új márkakereskedések – a BYD Győr AutoWallis, a BYD Pécs Schneider Autóház és a BYD Szeged Duna Autó – 2025 első negyedévében nyitják meg kapuikat. Győrben és Szegeden a cég meglévő kiskereskedelmi partnerei nyitnak szalonokat, míg Pécsett a Schneider Autóház, egy több mint három évtizedes tapasztalattal rendelkező új partner, csatlakozik a hálózathoz. Mindhárom bemutatóterem a vállalat legfrissebb arculatával kerül kialakításra, modern és vonzó környezetet kínálva az ügyfelek számára, ahol közelebbről is megismerhetik a márka innovatív járműveit.

Ez a bővítés a gyártó azon elkötelezettségét tükrözi, hogy egy országos értékesítési és szervizhálózatot építsen ki, amely szélesebb körű elérhetőséget biztosít a magyar ügyfelek számára.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a BYD fejlett NEV technológiáját közelebb hozzuk ügyfeleinkhez. Ez a mérföldkő egy jelentős lépés azon célunk felé, hogy teljes országos hálózattal rendelkezzünk Magyarországon

– mondta Michael Shu. Ennek a célnak az elérése érdekében hamarosan újabb márkakereskedésekkel bővül majd a BYD hálózat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Szegeden gyárat építő vállalat számára Magyarország kiemelt stratégiai jelentőséggel bír. A gyártás megkezdése a közeljövőben várható, de a BYD magyarországi termékpalettája már most is dinamikusan bővül. A vállalat nemrégiben mutatta be a TANG prémium hétüléses SUV-t, valamint a SEAL U DM-i modellt, amely a BYD Super DM néven ismert innovatív plug-in hibrid technológiát alkalmazza. 2025 elején a kínálat tovább bővül a SEALION 7 nagy teljesítményű SUV-val, amelyet először a Párizsi Autószalonon mutattak be Európában.