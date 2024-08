Ezt vajon hogy gondolták? Áll a bál a BMW körül, már ezért is pénzt szednének az autósoktól

Némi megütközést váltott ki az autósok körében az, hogy az aktív felfüggesztést csak havi előfizetéssel lehet a BMW-nél igénybe venni - jelentette a HVG.

A BMW újabb lépést tett az előfizetéses szolgáltatások irányába az autóiparban, ezúttal az aktív felfüggesztés területén. A német autógyártó most havi díj ellenében kínálja ezt a funkciót, amely javítja a jármű úttartását és vezetési élményét.

A BMW Blog beszámolója szerint a BMW szlovén kirendeltsége nemrég közzétett egy hirdetést, amelyben havi 30 euróért kínálja az aktív felfüggesztés aktiválását. Ez az ajánlat a magyar piacon is elérhető, itt 7800 forintos havi díjért lehet igénybe venni a szolgáltatást. A cég hosszabb távú előfizetési lehetőségeket is kínál: egy évre 78 ezer forintért, míg korlátlan időtartamra 172 ezer forintért aktiválható a funkció.

Ez az új megközelítés azt feltételezi, hogy az aktív felfüggesztés hardvere már gyárilag be van építve minden érintett járműbe, függetlenül attól, hogy a tulajdonos eredetileg kérte-e ezt az opciót vagy sem. A BMW webshopjában nem csak ez az egy lehetőség található: többek között távolsági fényszóró asszisztens, Stop & Go funkció és BMW Driver Recorder opció is elérhető havi díj ellenében.

Az előfizetéses modell bevezetése nem volt zökkenőmentes a BMW számára. Korábban az ülésfűtés havi díjas szolgáltatásként való kínálása jelentős visszhangot váltott ki, ami végül a kezdeményezés visszavonásához vezetett. A cég azóta igyekszik hangsúlyozni, hogy minden opció megvásárolható hagyományos tartozékként is, elkerülve így az előfizetéses konstrukciót.