Itt a hivatalos bejelentés: végleg bezár a Suzuki-gyár, mi lesz a dolgozókkal?

2025 végén bezárja egyik gyárát a Suzuki. A vállalat szerint a thaiföldi üzemet a Suzuki globális termelési struktúrájának felülvizsgálata keretében született döntésük nyomán zárják be.

A Suzuki Motor Corporation úgy döntött, hogy bezárja thaiföldi leányvállalatának, a Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd. üzemét 2025 végével. A döntés a Suzuki globális termelési struktúrájának felülvizsgálata keretében született - írják közleményükben. Az autógyár 2012-ben kezdte meg a termelést, évente akár 60 000 darabot is gyártott.

Eközben a szén-dioxid-semlegesség és a villamosítás globális előmozdítása során a Suzuki fontolóra vette a csoporton belüli globális gyártási helyszínek optimalizálását. Ennek következtében úgy döntöttünk, hogy 2025 végéig bezárjuk az üzemet

- írták. Leszögezték: az üzem bezárása után is a vállalat folytatja az értékesítést és az értékesítés utáni szolgáltatásokat a thaiföldi ügyfelek igényeinek kielégítésére.

A Suzuki nemrégiben jelentette be, hogy szeretné újraéleszteni a Choinori robogóját, amely elektromos meghajtással hamarosan visszatérhet a piacra. Magyarországon legutóbb pedig áremelést eszközöltek az olyan népszerű modellejen, mint a Vitara és a Swift.