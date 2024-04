Ennyi volt? Úgy tűnik, kukázta az olcsó Teslát Elon Musk

A Tesla visszavonja a régóta várt, megfizethető elektromos autójának terveit, amelynek gyártását a befektetők és a vásárlók egyaránt nagy érdeklődéssel vártak. Ezzel feladják az ambíciót, hogy tömeggyártóvá váljanak, ehelyett az önvezető robotaxik fejlesztésére összpontosít a cég - közölte a Reuters.

Tegnap három, az ügyet ismerő forrás is beszélt arról, hogy a Tesla visszavonja az olcsó autó piacra dobásának tervét. Ez az autó a befektetők szerint kulcsfontosságú lett volna a cég tömeggyártóvá válásában. A Tesla továbbra is dolgozik az önvezető robotaxik fejlesztésén, amely ugyanazon az elven alapult volna, mint a most elvetett jármű.

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója korábban azt hirdette, hogy céljuk megfizethető elektromos autókat készíteni. A vállalat 2006-ban tett ígéretet arra vonatkozóan, hogy luxusmodellek után egy olcsóbb családi autó is piacra dobnak. Musk még januárban is megerősítette ezt a szándékot, mondván, hogy 2025 második felében kezdik el gyártani ezt a modellt Texasban.

A Tesla jelenlegi legolcsóbb modellje, a Model 3 körülbelül 39 000 dollárba kerül az Egyesült Államokban. Az elvetett belépőszintű modell ára várhatóan 25 000 dollár körül lett volna. A cég nem reagált a megkeresésekre. Musk viszont cáfolta a jelentést közösségi médián, bár konkrét tévedéseket nem említett. A Tesla részvényei a közelmúltban jelentős ingadozást mutattak: először több mint 6%-ot estek, majd Musk bejegyzése után részben helyreálltak.

A döntés hátterében állhatnak a kínai elektromosjármű-gyártók által támasztott verseny és a robotaxik fejlesztésével járó mérnöki és szabályozási kihívások is. Egy megbeszélésen az alkalmazottak értesültek először arról, hogy Elon Musk minden erőforrást a robotaxik fejlesztésére irányít át.

Egy márciusi vállalati üzenet szerint a projekt lezárását követően arra kérték a mérnököket, hogy dokumentálják tapasztalataikat és ne kommunikáljanak külső beszállítókkal a program megszüntetéséről. Az olcsó autók gyártása minden autógyártónak nehézséget okoz, de a Tesla esetében ez különösen igaz volt, mivel már most is nagy versennyel kell szembenéznie ebben az árkategóriában.

Musk korábban ambiciózus terveket fogalmazott meg: évente 20 millió jármű eladását tűzte ki célul 2030-ra. Az olcsó modell terveinek elvetése felveti annak lehetőségét, hogy ezeket az ambíciókat hogyan valósíthatja meg. A Reuters jelentése szerint néhány elemző továbbra is optimista volt a Tesla jövőbeli növekedését illetően, de ezek az előrejelzések most bizonytalanná váltak.

A Tesla termékstratégiája és robotaxik üzleti modellje továbbra is kérdéseket vet fel. Az önvezető technológia szabályozása szigorú korlátok között mozog mind az Egyesült Államokban, mind Kínában. A cégnek emellett jogi problémákkel is szembe kell néznie vezetéstámogató rendszereivel kapcsolatos balesetek miatt. Ezek mellett vizsgálódások folynak más területeken is, például az akkumulátorkapacitás túlbecslése miatt.

Musk politikai állásfoglalása és cégvezetőtől szokatlan megnyilvánulásai szintén befolyásolták a cég imidzsét és csökkentették a lehetséges vevőkört. A Tesla részvényei jelentős csökkenést mutattak egy év alatt, ami jelentős piaci értékvesztést eredményezett. Ennek ellenére a piaci kapitalizációja még mindig magasabb maradt más vezető autógyárak összesített értékéhez képest.