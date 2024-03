Máris megvan az első elkobzott autó: ennyivel száguldott az ámokfutó

233-al ment egy szakaszon az ámokfutó, ezzel nem csak a jogsijától búcsúzhat, hanem az autójától is - talán örökre.

Egy Svájcban élő szerb férfinek jutott az a "megtiszteltetés", hogy a nemrég életbe lépett szabályozás alapján a jelentős sebességtúllépés miatt nem csak a jogsiját, de az autóját is elvették - számol be a Kronen Zeitung nyomán a Telex.

Mint írják, a férfit a felső-austriai Sattledt közelében fogták meg a rendőrök, miután az engedélyezett sebességet jócskán túlhaladva, 233 kilométer per órával száguldozott BMW-jével. A férfinek az új szabályok nyomán nem csak a jogosítványát, de kocsiját is elkobozták, ő és utsai pedig bérautóval folytathatták csak az útjukat.

Az új osztrák szabályról, valamint arról, hogy ezt hazánkban is be lehetne-e vezetni, a Pénzcentrum is írt nemrégiben. Ezt a cikket itt olvashatod el ismét: