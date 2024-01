Kevés magyar autós hallott erről a kártérítésről: szinte bárki igényelheti, aki rossz úton közlekedik

Az esős, fagyos időben újra megszaporodhatnak a kátyúk a magyar utakon, ha pedig valaki nem figyel, akár komoly károk is keletkezhetnek az autójában. Kevesen tudják, de ilyen esetekben kártérítési igénnyel lehet élni a fenntartó felé, viszont körültekintően kell eljárni. Az útkezelők ugyanis a rosszul dokumentált eseteket könnyen elutasítják: így, ha ilyen problémánk van, fényképeket mindenképp készítsünk, és igyekezzünk jegyzőkönyvet is felvetetni.

Csak Budapest közútjain több mint 3000 kátyút tartanak nyilván, persze, ez a szám folyamatosan változik - most, az esős-fagyos időben vélhetőne egyre szaporodnak az úthibák. Főleg, mert a Budapest Közút ezeket ideiglenesen hidegaszfaltos technológiával javítja, így pedig a szakszerű munkavégzés ellenére is van esély arra, hogy újra kialakuljanak az úthibák.

A mostani, pocsék időben elég nagy az esélye annak, hogy kátyúba fuss, ezért érdemes tisztában lenni azzal, hogy a rossz állapotú utak miatt az autóban keletkezett károkat meg lehet téríttetni a fenttartóval. Cikkünkben többek között utánajártunk, mindez hogyan lehetséges, és végigvesszük, pontosan milyen sértüléseket okozhatnak az autónkban a kátyúk.

Milyen károkat okozhat egy kátyú?

Senki sem szeretne kátyúba futni, de néha egyszerűen nem lehet elkerülni őket, és soha nem érdemes még jobban veszélyeztetni magunkat azzal, hogy egy hirtelen manőverrel elrántjuk a kormányt. A kátyú többféle kárt is okozhat az Independent összeállítása szerint okozhat, amelyek közül az egyik legszembetűnőbb a kerekekben és a gumiabroncsokban keletkezik. A defektek gyakoriak, és sok esetben azonnal észrevehetőek, mivel az irányíthatóság elvesztését tapasztalja a sofőr, és a kormányzás hirtelen nehézkesnek tűnik. Ha különösen nagy kátyúról van szó, az magának a felni sérülését is okozhatja, például meghajlást és repedést. Ez a súlyosságtól függően javítható, de előfordulhat, hogy újra lesz szükség.

Ezt követően a felfüggesztés és a kormánymű elemeire kell odafigyelni. A kátyúba futás befolyásolhatja az autó nyomtávját, ami a gumiabroncsok rossz kopását okozhatják, vagy a kocsi elveszítheti a kormány egyenest, és elhúzhat valamelyik irányba. Gyakran előfordulnak törött felfüggesztési alkatrészek, például rugók és lengéscsillapítók is az ilyen károknál

Ha a kátyú azonnal érzékelhető kárt okoz az autójá, az első dolog, amire gondolni kell, az a biztonság. Ne állj meg azonnal, ha ez nem biztonságos - például egy kanyarnál. Ha nem tudsz lehúzódni az útról, állj meg a lehető legbiztonságosabb helyen, kapcsold be a vészvillogót, és szállj ki a járműből, mielőtt felhívnád az autómentőt vagy valaki mást, aki segíthet.

Ha autód kátyúba futva sérült meg, érdemes bizonyítákokat gyűjteni a körülményekről: írd fel, hol és mekkora lyuk tátong az aszfalton, ha biztonságos, akkor készíts fotókat. Emellett részletesen jegyezz fel minden, az autóban keletkezett kárt. Kérj árajánlatokat szervizektől, és jó, ha meg van a legfrissebb műszaki vizsgabizonyítvány is, ami bizonyíthatja, hogy a kátyúkár előtt semmi baj nem volt az autóval, utána viszont a futóműve például károsodott.

Ha nem is keletkezett kár az autónkban, akkor is érdemes jelenteni a nagyobb kátyúkat az illetékes hatóságnak - ez nem csak azt eredményezi, hogy remélhetőleg kijavítják az utat, de javíthatja annak az esélyét is, hogy egy másik autós sikeres kártérítési igényt nyújtson be. A Magyar Közútnál az illetékes megyei diszpécserszolgálatot kell keresni, a Budapest Közút honlapján pedig a jobb felső részen található a hibabejelentő gomb, ami a vonatkozó felületre visz, és általában az egyes önkormányzatok weboldalán is elérhető valamilyen hibabejelentő elérhetőség.

Megtérítik a kárt, de résen kell lenni

Korábban a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége is felhívta rá a figyelmet, hogy az autósok fordulhatnak kárigénnyel az illetékes útfenntartó felé, ha egy kátyú miatt sérült meg a kocsijuk. Lakott területen kívül ez a Magyar Közút Nonprofit Zrt., lakott területen belül az adott önkormányzat megfelelő szerve, Budapest fő- és tömegközlekedési útjain pedig a Budapest Közút Zrt. az illetékes.

A Magyar Közút például a tájékoztatójában felhívja a figyelmet, hogy bármilyen kárigény esetén a bizonyítási teher a bejelentőké, tehát a károsultnak kell igazolnia, hogy a kár ott és úgy következett be, ahogy ő bejelenti. Pontosan le kell írni, hogy hol, mikor, mi történt.

A vállalat azt is részletezi, hogy a kárigények mellé érdemes csatolni a káresemény bekövetkeztét igazoló iratot, például fényképet, rendőrségi helyszínelési jegyzőkönyvet, továbbá – amennyiben rendelkezünk vele – a kár összegét igazoló javítási számlát.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felelőssége nem objektív, így az események kivizsgálása és körülményeinek tisztázása minden esetben elengedhetetlen, mert kizárólag olyan kifizetés eszközölhető, melyben a Társaság felelőssége egyértelmű, így a jogalap tisztázott. Ezekre az esetekre rendelkezünk felelősségbiztosítással

- áll a tájékoztatóban. És megjegyzik azt is, hogy a kárigénylő az elutasítás ellen polgári peres eljárás keretében élhet jogorvoslattal.

A Budapest Közút ennél szűkszavúbban azt írja a vonatkozó tájékoztatásban, hogy a 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján járnak el minden kárigény esetén. A rendelet egyebek mellett a következőket írja:

A Budapest Közút Zrt. köteles a kárigény-bejelentéseket körültekintően kivizsgálni, és a kárigény bejelentés beérkezésének a napjától számított 30 napon belül a kárigény bejelentőjét írásban értesíteni a felelősség elismeréséről, vagy kárigény elutasításáról.

Ha a Budapest Közút Zrt. megállapítása szerint a közút biztonságos közlekedésre alkalmatlan állapotáért más személy vagy szervezet a felelős, köteles a kárigény bejelentés beérkezésének a napjától számított 30 napon belül a kárigény bejelentést ehhez a személyhez vagy szervezethez áttenni, és erről a kárigény bejelentőjét egyidejűleg írásban értesíteni.

Papp Lajos, a FBAMSZ elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az útkezelők az elbírálás során a nem megfelelően dokumentált kártérítési igényeket általában elutasítják, de azok sem számíthatnak kártérítésre, akik úthibára figyelmeztető jelzőtáblával ellátott útszakaszon szenvednek ilyen balesetet. A szakember hozzátette: az elmúlt évek tapasztalatai szerint a pórult járt autósok az esetek jelentős részében nem tudják érvényesíteni kárigényeiket a fentiek miatt.

Fontos, hogy az autós maradjon a helyszínen, mert tanúkat vagy hatósági jegyzőkönyvet csak így tud szerezni. Autópályán lehetőség szerint a legközelebbi biztonságos helyszínen kell megvárni az útellenőrt. Célszerű minél több fényképet készíteni a kátyúról és a sérülésről, ügyelve arra is, hogy a helyszín ezek alapján jól beazonosítható legyen. A fényképek mellett érdemes az esetleges tanúk elérhetőségét is megszerezni, a kártérítés folyósításáig pedig meg kell őrizni a sérült alkatrészeket is

- emelte ki az elnök.