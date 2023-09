Húzós hónapok várnak a magyar autósokra: nincs mese, ennek mindenki megfizetni az árát

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A rossz utak nemcsak bosszantóak, de veszélyesek is az autók: károsíthatják az alkatrészeket, ronthatják a biztonságos közlekedést. Kuczik Zsigmond, az Autószerelők Országos Egyesületének alelnöke elárulta, hogy milyen alkatrészeket is kell a legsűrűbben javítani a rossz utak miatt, és nem utolsó sorban mennyibe is kerül ez a tulajdonosoknak.

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a gépjárművek megsérülnek, meghibásodnak a rossz minőségű utak miatt. Ezeket pedig lehetetlen elkerülni olykor, ráadásul a téli időszakban méginkább roncsolódnak az utak a fagyok miatt. A buckák, lukak az utakon pedig rengeteg alkatrészt tesznek teljesen tönkre Kuczik Zsigmond szerint. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szakértő elmondta a HelloVidéknek, hogy a leggyakrabban az alsó és felsőtalpas csapszegeket, a kormányösszekötő gömbfejeket, a kerékcsapágyakat, a lengéscsillapítót, a gumikötényt és a stabilizátorrudakat és pálcákat kell cserélni legsűrűbben. A költségek pedig könnyen az egekbe is szökhetnek, attól függően, hogy milyen típusú az autó. Az alkatrészek cseréjének költsége nagyban függ az autó típusától. Egy Mercedes alkatrészei sokkal drágábbak, mint egy Skoda vagy egy Suzuki alkatrészei. Ezért nem lehet általános árat mondani, hogy mennyibe kerül egy alkatrészcsere. Emellett az alkatrészek minősége is nagyon változó. Vannak nagyon olcsó, de gyenge minőségű alkatrészek, és vannak gyári, de drága alkatrészek, amelyek sokáig bírják az igénybevételt. Az alkatrészcsere költségét tehát az határozza meg, hogy milyen autóval és milyen minőségű alkatrésszel rendelkezünk – mondta el a szakember.

Címlapkép: Getty Images

