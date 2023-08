Figyelmeztet az OMVK: életveszélyes lehet most így vezetni, erről minden autósnak tudnia kell

Pénzcentrum/InfoRádió Link a vágólapra másolva

Ahogy minden évben, idén is nyár közepén kezdődött az őzek párzási időszaka, amely augusztus közepéig tart. Ilyenkor az állatok sokkal aktívabbak, nappal is mozognak és gyakran kereszteznek közutakat. Az autósok részéről ebben az időszakban fokozott figyelem szükséges, főként az olyan útszakaszokon, ahol a figyelmeztető táblák jelzik az állatok felbukkanásának lehetőségét. Egy vadgázolás nemcsak az autóban okozhat nagy kárt, de szerencsétlen esetben az autóban utazók testi épségét is veszélyezteti.

A március-április közötti és a július közepétől egészen augusztus közepéig tartó időszakokban egyaránt különösen oda kell figyelniük az úttesten átszaladó állatokra a vadveszélynek kitett autóútvonalakon közlekedőknek - mondta el az InfoRádiónak Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászati Védegylet főmunkatársa, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője. A szakember szerint mostanában leginkább az őzekre kell odafigyelni, mivel ebben az időszakban tart a párzási időszaka ennek a vadfajnak. A statisztikákba kerülő évi mintegy 7500 nagyvadgázolásból nagyjából 80 százalék kifejezetten őzelütés, aminek a nagyobb része épp ebben az időszakban történik meg. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A szakértő szerint fontos tudniuk az autósoknak, hogy az őzek a párzási időszakban sokat és még napközben is mozognak. Jellemzően a bakok a sutákat kergetik, illetve a bakok egymás űzik el területeikről, így egyértelműen arra lehet számítani, hogyha valaki egy őzzel találkozik valahol az úttesten, akkor annak a közelében szinte biztos, hogy van még legalább egy másik őz is - tette hozzá Földvári Attila. A komolyabb személyi sérülések és az autókban keletkező károk elkerülése érdekében ebben az időszakban a legjobb a szakértő szerint, hogyha az autósok az adott vadveszélyes útszakaszokon a megengedett sebességnél lassabban haladnak. Éjszaka a csillogó vadszempárokat is érdemes az út mellett figyelni és óvatosan elhaladni az állatok mellett. Továbbá ha már megtörtént a baj és egy autós elé került egy őz, akkor a teljes erejű fékezés mellett a hirtelen irányváltoztatások elkerülése a legjobb megoldás. Fontos az is, hogy ne csak ott legyünk résen, ahol táblák vannak kitéve, az őzek és minden más állat is bárhol, bármikor átmehet az úttesten. EZ IS ÉRDEKELHET Autósok, figyelem! Szép csendben változott egy fontos szabály: már ezért is a sofőr lehet a hibás Szinte ellehetetlenül annak bizonyítása a gyakorlatban, hogy a vad megjelenése a vadászatra jogosult tevékenységével áll okozati összefüggésben.

