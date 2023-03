Horror várja a magyar ingázókat Ausztriában: erre kevesen voltak felkészülve

Komoly konfliktus alakult ki az osztrák–magyar határátkelőhelyen. Amíg a polgármester a magyarokra panaszkodik, az ingázók közül egyre többen számolnak be arról, hogy a kocsijaikban kárt tesznek - írta meg az Új Szó Nálunk.

Magyar autósok arról számoltak be, hogy megrongálják a somfalvi (Schattendorf) parkolókban hagyott autóikat. A kocsikat megfosztják márkajelzéseiktől, díszrácsaiktól vagy rendszámaiktól. A lap beszámolója szerint, bár egy-egy eset még nem feltételezné a szándékosságot, azonban csak a lapnak három ember számolt be ilyen jellegű rongálásról.

Somfalva polgármestere januárban közölte, lezárná a magyar határhoz vezető utat, ugyanis az osztrák falu polgármestere szerint a magyarországi Ágfalváról ingázó autósok rengeteg balesetet okoznak.

Mindeközben a lapnak több ingázó számolt be arról, hogy kárt tesznek a somfalvi parkolóban hagyott kocsijukon.

Egyik reggel az fogadott a parkolóban, hogy hiányzik a kocsi elejéről a rács

– magyarázta az egyik olvasok, más pedig arról számolt be, hogy a Suzukijukról és a Toyotájukról is letépték a márkajelet, megint más arról beszélt, hogy a felesége autójáról hiányzott az egyik rendszámtábla. A károsultak közül többen jelezték a rongálást a hatóságoknak, de az osztrák rendőrök nem tudnak segíteni.

Az ingázók most attól tartanak, Somfalván a parkolókat is elzárják előlük, és akkor lesznek olyanok, akiknek húsz-harminc kilométert is kerülniük kell – utanként – a munkahelyük felé.