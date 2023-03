Új szabály élesedik a magyar utakon: brutál büntetést kaphat, aki nem tartja be

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Összhangban van az e-rollereket érintő szabályozás azzal, amit a szakmai szervezetek javasoltak már sok évvel korábban is - ezt tudta meg a Pénzcentrum az e-rollerekkel is foglalkozó Jövő Mobilitása Szövetségtől. A száguldozástól nem kell félni az elnök szerint, de az is intő jel, hogy már sokkal több magántulajdonú roller van az utakon, mint amennyit kölcsönzéssel használunk.

Meglehetősen nagy hullámokat keltett a hét elején Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos bejelentése. Mint elmondta: már csak az Építési és Közlekedési Minisztérium jóváhagyására vár az a javaslatcsomag, ami hosszú évek adósságát törlesztve végre szabályozza az elektromos rollereket a közlekedésben. Szavai szerint 25 km/h-s sebességnél húzzák meg azt a határvonalat, ami eldönti, hogy a rollerezőkre a segédmotoros kerékpár, vagy a sima kerékpározás szabályai vonatkoznak-e. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Tegnap két szakértőt is megkérdeztünk a témában, és egy cikkben is összegeztük, amit minderről megtudtunk, de befutott még egy válasz az ezzel foglalkozó szövetségtől - lássuk, ők hogy vélik a rollerek szabályozásának a kérdését! Nem lesz száguldozás Amint Pukler Gábortól, a Jövő Mobilitása Szövetség elnökétől megtudtuk, ők is részt vettek ötleteikkel a javaslatok kidolgozásában, de azt nem tudják, hogy pontosan mivel járultak hozzá. Önmagában persze a javaslatok meglétét ők is hatalmas előrelépésnek tartják. Az elektromos rollerek szabályozását illetően az elmúlt években szövetségünk – amelyen belül a Mikromobilitási Munkacsoport folyamatosan dolgozik ezen a területen – a többször is elküldte szabályozási javaslatait az illetékes hatóságoknak. Javaslataink közül úgy látjuk, több is beépítésre kerülhet, de a pontos javaslatcsomagot sajnos nem ismerjük. Pukler Gábor azt is megjegyezte, hogy biztosan nem lesz fennakadás a rollermegosztó cégek működésében: az így igénybe vehető járművekben eleve benne van a 25 kilométeres sebességblokkoló, vagyis ennél gyorsabban nem lehet menni velük. Az országban működő roller megosztó szolgáltatók rollerei egységesen 25 km/h sebességre vannak korlátozva, így a fent említett határ a szolgáltatók működését nem érinti, a hazai mikromobilitási szektorra nem káros a sajtóból megismert szabályozási javaslat, viszont nagyon fontos, hogy nehéz lenne véleményezni a szabályozás teljes körű ismerete nélkül. Sokkal több már a saját roller Az elnök a Pénzcentrumnak azt is elmondta, hogy a saját tulajdonú rollerek már régen átvették a bérelhetőek helyét - sokan inkább beruháznak egy ilyenbe, de az jó kérdés, vajon ki és hogyan ellenőrzi majd, hogy éppen mennyivel mentek? LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,54 százalékos THM-el, és havi 127 668 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 9,12% a THM; a Raiffeisen Banknál 9,37%; az MKB Banknál 9,39%, a Takarékbanknál pedig 9,53%; míg az Erste Banknál 10,06%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni az OTP Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A Jövő Mobilitása Szövetség iparági szakértőinek becslése alapján nagyságrendileg 80.000-100.000 magán tulajdonú eszköz lehet Magyarországon, amely jóval meghaladja a kölcsönzési célú elektromos rollerek számát. Az ismert adatok alapján évekkel ezelőtt átfordult a megoszlás és évről évre folyamatosan nő a magántulajdonban levő rollerek aránya, sőt egyre több vállalat ismeri fel a mikromobilitási megoldások előnyeit és sikeresen implementálják a céges közlekedési eszközparkba. Az ellenőrzés minden szabályozás egyik kulcspontja. Konkrét javaslatokat tettünk erre is, ami az egyszerű és egyértelmű mérhetőséget és kezelhetőséget helyezte előtérbe Pukler Gábor hozzátette, hogy a saját tulajdonú rollerek végsebessége korlátozható szoftverrel, de a 25 km/h-s korlátozás is egybevág az elképzeléseikkel. Fontos különbséget tenni a teljesítmény és sebesség korlátozás között, de természetesen van összefüggés a motorteljesítmény és a maximális sebesség között. Ugyanakkor motorteljesítménytől függetlenül az elektromos rollerek többségének végsebessége szoftveresen korlátozható – a megosztott rollerek esetében is így járnak el a szolgáltatók. A Jövő Mobilitása Szövetség javaslataival összhangban van a 25 km/h-ás korlátozás, hiszen kerékpárral is hasonló sebességgel lehet haladni, az ilyen eszközöknek a kerékpárok között van a legjobb helyük, ahogy a legcélszerűbb az azonos menetteljesítményű eszközöket ugyanazon közlekedési útvonalra terelni - mondta lapunknak küldött válaszaiban a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke.

Címlapkép: Getty Images

