Érik a benzinkrach: több száz kút zárhat be, tartós üzemanyaghiány jön

Egyre súlyosabbak az üzemanyagellátási problémák Magyarországon - írja a Portfolio, ugyanis a fehér kutak készlethiánya mellett a nagyobb szolgáltatók mennyiségi korlátozásra kényszerülnek. A lap szerint a jelenlegi állapot akár 500 kutat is érinthet, számuk napról napra nő. A háttérben az üzemanyagárstop és a Mol átmeneti kapacitáskiesése állhat. Szakértők szerint nem túl jók a jövőbeli kilátások sem.

Az egyre súlyosbodó üzemanyagellátási problémák miatt a Mol ezért pénteken újabb döntést hozott arról, hogy a kis benzinkutak az azt megelőző héthez hasonlóan a november 28-i héten sem kapnak üzemanyagot. Eközben már a nagyobb láncok is korlátoznak, egyes kutakon csak 10 litert lehet vásárolni a hatósági áras üzemanyagból. Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója a nehézségek érzékeltetésére elmondta, hogy korábban könnyű volt reagálni és könnyű volt kiküszöbölni a finomítókban fellépő problémákat, most viszont ellátási problémát tud okozni egy ilyen, évente akár 20-szor is előforduló és korántsem ritka esemény. Ilyen üzemanyagárak mellett ugyanis importra nem lehet ezekben a helyzetekben alapozni.

A benziárstop fenntartása kapcsán a Miniszterelnökség azt közölte, január 1-től csak akkor tudják azt fenntartani, ha az oroszországból érkező kőolajszállítás zavartalan, a százhalombattai finomító pedig folyamatosan működik. Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke a lap kérdésére elmondta: a magyarországi energiaellátást az árstopok előtt 70 százalékban a Mol intézte és körülbelül 30 százalék érkezett importból, mely kiszolgálta a kis kutakat.Az ársapka bevezetésével azonban az import leállt, az eddig működő rendszer bedőlt, mely közép és hosszú távon is óriási probléma lesz. A szakértő szerint az üzletágak lerombolása, az ellátási és kereskedelmi láncok tönkretételéért

a fogyasztók is komoly árat fognak fizetni.

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője a lapnak azt mondta: ha nem a társaságokat hanem a konkrét benzinkutakat nézzük, akkor akár 500 helyszínt is érinthet a probléma és ez napról napra nő, a készlethiány egyébként nem csak a fehér kutaknál, hanem a nagy (színes) kutaknál is egyre aggasztóbb. A Shell nemrég bevezetett intézkedése miatt is fokozódik a szituáció, a mennyiségi korlátozás után innen kénytelenek a fogyasztók átvándorolni a Mol-kutakra.