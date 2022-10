Kígyóznak a sorok ezekért az autókért Magyarországon: tényleg ez a márka a legjobb vétel?

Csak papíron néz ki jól az európai autópiac helyzete: bár tavaly szeptemberhez képest jócskán növekedett a forgalomba helyezések száma, de 2021-ben még óriási gondokat okozott a chiphiány. Magyarország ugyanakkor nem áll túl fényesen az uniós átlaghoz képest.

2022 szeptemberében az Európai Unióban 9,6%-kal nőtt az új személygépkocsik regisztrációja, ami idén már a második egymást követő hónapban jelent növekedést - derült ki az Európai Autógyártók Szövetségének összesítéséből.

Azonban megjegyezték, hogy a növekedést nagyrészt a 2021. szeptemberi alacsony összehasonlítási alap okozta, amikor a félvezetőhiány nagyban akadályozta a járműgyártást. A négy legnagyobb uniós piacot tekintve Németország és Spanyolország kétszámjegyű növekedést ért el (+14,1%, illetve +12,7%), míg Franciaország (+5,5%) és Olaszország (+5,4%) szerényebb növekedési ütemet mutatott az egy évvel korábbihoz képest.

A grafikonon is látható, hogy a magyar autópiac jócskán elmaradt az uniós átlagtól, nálunk 1,1%-os visszaesés mutatkozik a tavalyi számokhoz képest.

2022 első három negyedévében az EU személygépkocsi-piaca 9,9%-kal, 6 784 090 darabra zsugorodott, az elmúlt két hónap pozitív eredményei ellenére. Ez a legtöbb ország teljesítményében is tükröződött, a régió valamennyi jelentős piacán visszaesést kellett elkönyvelni ebben a kilenc hónapos időszakban. Olaszországban volt a legmeredekebb a visszaesés (-16,3%), amelyet Franciaország (-11,8%), Németország (-7,4%) és Spanyolország (-7,4%) követett.

Ebben a tekintetben a hazai adatok minimálisan jobban az uniós átlagnál, de a negyedéveket vizsgálva Magyarországon így is 9,3 százalék a visszaesés a tavalyi év első három negyedévéhez képest.

Ezek a magyarok kedvenc autói 2022-ben

A Datahouse adatai is azt jelzik, hogy korántsem tért magához a magyar autópiac: július és szeptember között 28 361 autó állt forgalomba itthon. Ez 4,6 százalékkal kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában volt, a 2020-as adatokhoz képest pedig már tetemesebb, 17,6 százalékos a lemaradás.

A szeptemberi adatok szerint pedig messze nincsen lefutva, hogy 2022-ben hogy alakul a "magyarok kedvenc autója" verseny végeredménye. A modellek éves összesítésében még mindig elég magabiztosan a Suzuki SX4 S-Cross vezet 5038 forgalomba helyezéssel.

Mögötte pedig már feljött a KIA Ceed nyakára a Vitara is (3201 vs. 3139), de a meccsbe a Dacia Duster és a Toyota Corolla is bőven beleszólhat még.