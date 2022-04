Özönlenek az ősöreg autók az országba: ezekben a megyékben veszik őket, mint a cukrot

Bődületes a drágulás a használtautó-piacon: a meghirdetett autók átlagára a közel 4,9 millióról 5,3 millió forintot meghaladó értékre nőtt, ami a nagyjából 1 hónappal ezelőtti adatokhoz képest 9 százalékos növekedést jelent. A HelloVidék utánajárt, mi a helyzet a magyar vidéken: kiderült, hogy az ősöreg nyugati autókra kelet-magyarországon elég nagy a kereslet.

A tavalyi évet minden korábbinál nagyobb forgalommal zárta a belföldi használtautó-piac. 2021-ben hozzávetőlegesen 819 ezer használt autó cserélt gazdát. Ez azt jelenti, hogy közel egy évtized alatt duplájára emelkedett a használt személyautók hazai adásvételeinek száma, ami az előző évhez képest 3,4 százalékos növekedést jelent - írja a HelloVidék.

Ahogy Matas Buzelis, a carVertical autóipari szakértője a HelloVidéknek elmondta, Magyarországon a használtautó-piac folyamatos bővülését ideiglenesen visszavetették ugyan a 2020-as koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások, de ezt követően ismét fellendülés volt tapasztalható. Ez a trend egyfelől az autóipart sújtó chiphiánynak tudható be, mely a kereslet jó részét a használtautó-piac felé irányította, de élénkítő erővel hatott a hazai személygépkocsipark általánosan tapasztalható, dinamikus növekedése is.

Míg a nyugati, fejlettebb régióban kisebb a szórás, addig a közép-magyarországi és a keleti megyékben településenként is nagy eltérések lehetnek. Erre egy tökéletes példa, amit Matas Buzelis osztott meg a HelloVidékkel, a romániai határnál fekvő Hajdú-Bihar megye. Míg a kisebb településeken nagy gazdasági változás nem tapasztalható, addig Debrecen és vonzáskörzete folyamatosan fejlődik, ezáltal a vásárlóerő, így a használtautó kereslet is növekedésnek indulhat,

mivel nagyobb beruházások valósulnak meg a térségben – ilyen például a debreceni BMW gyár építése. Az ilyen beruházások sok munkaerőt igényelnek, ezáltal növekszik a verseny a munkaerő után, ami magasabb fizetéseket eredményez. A KSH adatai alapján az ilyen beruházások megszaporodtak az elmúlt években Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is, viszont ezekre régiókra valószínűleg továbbra is az olcsóbb árkategóriájú és idősebb (25-10 éves) autók népszerűsége lesz jellemző, mivel a használtautók átlagára is hasonló ütemben növekszik, csak nagyobb lesz az adott típus legolcsóbb és legdrágább változata közötti árkülönbség.

Továbbra is jellemző, hogy külföldről rengeteg kétes állapotban lévő járművet hoznak be a kereskedők, elsősorban inkább dízeleket, mivel Nyugat-Európában egyre több városból tiltják ki az öreg dízelautókat.