Elképesztő pénzeket spóroltak a magyar autósok: mindenki jól járhatott ezzel

A legfrissebb adatok szerint elérte az 1,3 milliárd forintot a 2021-es év elején bevezetett pótdíjfizetési könnyítések által eredményezett pénzbeli megtakarítás minimum összege. Ennek legnagyobb része a közlekedők zsebében maradt, de a NÚSZ Zrt. is tudott spórolni. A legtöbb esetben az utólagos éves országos autópálya-matrica vásárlási lehetőséggel éltek a közlekedők, de nagyon sokan kérték a pótdíjmaximalizálást, és akadt jó néhány olyan ügyfél is, akinek a pótdíjamnesztia jelentett segítséget.

A pótdíjfizetési könnyítéseket az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelete tette lehetővé 2021. január 1-től. Az egyik lehetőség lényege, hogy jogosulatlan úthasználat esetén az érintett jármű üzembentartója egy éves országos e-matrica megvásárlásával „rendezheti” a jogosulatlan úthasználat időpontja és a vignetta megvétele között keletkezett, akár az összes tárgyéven belüli pótdíjas esetét.

Ennek kérelmezésére a pótdíjfizetési felszólítás kézbesítésétől számítva 75 nap áll rendelkezésre. A másik opció a pótdíjamnesztia, melynek köszönhetően a jogosulatlan úthasználatok halmozódása esetén az üzembentartó – a kérelme benyújtásától számítva – 180 napra visszamenőleg kérheti, hogy kedvezményes pótdíjat fizethessen. Ennek összege hat darab alap pótdíj összegének felel meg. Szintén a tavalyi év elejétől változtak a pótdíjmaximalizálás szabályai is, ezt a könnyítést 2021-től a korábbi három helyett már két pótdíjas esethez kapcsolódóan is lehet kérni.

Sok oka lehet annak, hogy valaki érvényes autópálya-matrica nélkül hajt fel egy díjköteles gyorsforgalmi útra: elfelejti megvenni a vignettát, nem tudja, hogy vennie kellett volna, vagy azt reméli, hogy nem érjük utol, ha bliccel. Bármelyik is áll a háttérben, sem az államnak, sem a NÚSZ Zrt.-nek nem a büntetés a célja, hanem a jogkövető magatartás erősítése, elősegítése. Azt szeretnénk elérni, hogy a közlekedőkben tudatosuljon, hogy jobban megéri odafigyelni, illetve megvenni az e-matricát.

-mondta Bartal Tamás, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) vezérigazgatója. A pótdíjfizetési könnyítési lehetőségek valamelyikével 2021-ben összesen közel 26 ezer ügyfél élt, akik – a D1/D2 díjkategóriára érvényes alap pótdíjjal számolva – mintegy 1,3 milliárd forint összegű pótdíj megfizetése alól mentesültek - árulta el.

Bartal Tamás kifejtette: „A legnépszerűbb az utólagos éves országos autópályamatrica-vásárlás volt, az esetek legnagyobb részében ezt választották az érvényes e-matrica nélkül utazók, akik mintegy 56 ezer pótdíjas esetet rendeztek ezzel a megoldással, és így nagyjából 866 millió forint összegű pótdíj fizetése alól mentesültek.”

Pótdíjmaximalizálást bő 42 ezer pótdíjas esethez kapcsolódóan kértek az ügyfelek, akiknek így minimum 352 millió forintnyi összegű pótdíjat nem kellett befizetniük. „A pótdíjamnesztia lehetőségével összesen 789 alkalommal éltek a közlekedők, nagyjából fele részben cégek, fele részben magánszemélyek. A kedvezménynek köszönhetően az érintetteknek összesen 30 millió forintnyi pótdíjat nem kellett kifizetniük.” – tette hozzá a vezérigazgató.

Bartal Tamás arról is beszélt, a pótdíjfizetési könnyítéseknek köszönhetően a NÚSZ Zrt. is megtakarított mintegy 50 millió forintot, ami csak a pótdíjfizetési felszólítások postázásának költsége lett volna, de ahogy az adatokból is jól látható, a NÚSZ Zrt. által biztosított pótdíjas szolgáltatásokkal az úthasználók spórolhattak leginkább.