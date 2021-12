Autósok, figyelem! Idén télen ezek nélkül tilos elindulni!

Gumicserével és a téli szélvédőmosó feltöltésével készülnek a télre a magyar autósok, a megkérdezettek közel fele, mintegy 46 százaléka azonban eseti módon téliesít - derült ki a MOL reprezentatív kutatásából.

Bár a magyar autósok zöme tudatosan készíti fel autóját a télre, vannak akik még mindig eseti módon téliesítenek, és csak akkor foglalkoznak a teendőkkel, amikor az első hidegek érkeznek. A kutatásban megkérdezettek fele azonban már október végén felkészíti járművét a hidegebb évszakokra.

Gumicsere, téli szélvédőmosó, jégkaparó és más téli segédeszközök bekészítése a kocsiba – a legtöbb magyar autósnak ezek jelentik a kocsijuk felkészítését a télre. A MOL kutatása szerint az autósok közel harmada 30-60 percet tölt a kocsi téli felkészítésével, 20 százalékuk még ennyit sem, felük viszont egy óránál is többet. Ezzel együtt is fontos, hogy a magyar autósok 96 százalékának fontos a gépjármű felkészítése a télre. A hazau autósok egynegyede pedig hóláncot is tart az autójában, jégkaparót szinte mindenki, hóseprűt és folyékony jégoldót pedig az autósok háromnegyede tart a gépjárműben.

A kutatásból az is kiderült, hogy az autójukat rendszeresen használók 79 százaléka télen is ugyanannyit ül az autóban, mint a többi évszakban. 40 százalékuk gyakrabban ellenőrzi ilyenkor a folyadékszinteket, 94 százalékuk pedig téli ablakmosót tölt a tartályba. Az alapkiegészítőkön kívül páramentesítő kendő és a takaró is gyakori téli extra kellék, ritkábban tartozik bele a téli készletbe az indítókábel, a hólánc, vagy a pótizzó. Az autósok 15 százaléka télen ételt és italt is betáraz az autóba arra az esetre, ha az időjárás viszontagságai miatt az úton maradna.

Tízből négy autós 15 évnél idősebb járművel közlekedik. Az idősebb autók esetében a téli felkészítésnek még nagyobb jelentősége van az üzembiztonság szempontjából, arról nem is beszélve, hogy az autóink a gondos téli ápolásnak köszönhetően maradnak olyan állapotban, hogy hosszú ideig tudjuk használni őket.

– mondta a kutatás adatai kapcsán Orosz András, a MOL Magyarország kiskereskedelmi vezetője.

A hideg időben még inkább figyelni kell arra, hogy tele tankkal induljon el az autós, még rövidebb távolság esetén is – tankolni is ajánlatosabb gyakran, hogy ha az úton ragad az ember, a kocsi fűtése biztosított legyen. Az akkumulátor állapotának ellenőrzése is kulcskérdés, mert azok rendre a leghidegebb napokon adják meg magukat. Fontos az üzemanyag-ellátó rendszerből a kondenzvizet rendszeresen leengedni, az üzembiztonságot nagymértékben befolyásoló üzemanyagszűrőket karbantartani, vagy a régebbi típusú autóknál az üzemanyag-ellátó rendszert tisztítani. A nagy hidegekben a dízel autóknál kimondottan ajánlott prémium üzemanyagot tankolni, hogy minden körülmények között biztosan induljon az autó. Emiatt minden harmadik autós télen gyakrabban használ prémium üzemanyagot elmondása szerint.