A lejárt jogosítvány cseréje: Mi a teendő ha lejárt a jogosítvány, lejárt jogosítvány meddig hosszabbítható meg?

A jogosítvány ügyintézés, amennyiben a jogosítvány lejárt, mindenképpen fontos feladatunk, ugyanis a magyar utakon a lejárt jogosítvány türelmi idő elteltével nem közlekedhetünk szabályosan. Tudd meg, a lejárt jogosítvány mennyi ideig hosszabbítható meg, mikor kell újra vizsgázni ha lejárt a jogosítvány!

Gyakran merül fel olvasóinkban a kérdés, hogy mi van ha lejárt a jogosítvány, mi a feladatunk amennyiben a jogosítvány lejárt. Cikkünkben minden fontos kérdést megválaszolunk a lejárt jogosítvány meghosszabbítása és az új orvosi alkalmassági vizsgálat elvégeztetése kapcsán. Eláruljuk, mi a teendő ha lejárt a jogosítvány, mennyi a lejárt jogosítvány türelmi idő és lejárt jogosítvány mennyi a büntetés, ha például idő közben nem vettük észre, hogy a jogosítvány lejárt!

Hol van a jogosítvány lejárati idő?

Ha meg akarjuk tudni, hogy a jogosítvány lejárt vagy még érvényes, nézzük meg magát a kártyát. A jogosítvány plasztikján két dátum szerepel, amelyek nem szükséges, hogy megegyezzenek egymással, vagyis a jogosítvány érvényessége eltérő módon is lejárhat. Az első oldalon lévő jogosítvány érvényességi dátum arra vonatkozik, hogy meddig használható a jogosítvány belföldön, mint személyazonosító okmány (a lakcímkártyával együtt felmutatva bárhol használható). A hátsó oldalon lévő dátum maga a jogosítvány érvényessége, azaz azt mutatja, meddig használható a jogosítvány a vezetéshez, vagyis meddig érvényes a jogosítvány megszerzésére vonatkozó orvosi alkalmassági vizsga.

Ha több jogosítvány kategóriát is megszereztünk, mindegyik jogosítványhoz más érvényességi idő tartozhat!

A jogosítvány érvényessége: Mikor jár le a jogosítvány?

A jogosítvány lejárati ideje minden állampolgár esetében egyedi, illetve a hivatásos jogosítvány esetében szigorúbb. Az életkor egy olyan tényező, ami befolyásolja a jogosítvány érvényességét: az első jogosítvány érvényessége (50 év alatti személy esetében) 10 évre szól, 50 és 60 év között pedig 5 évente szükséges a jogosítvány megújítása, amihez újabb orvosi alkalmassági vizsgálat kell. 60 és 70 év között már csak 3 évig tart a jogosítvány érvényessége, 70 év fölött pedig kétévente kell a procedúrát elvégeznünk mind a sofőr, mind a többi forgalomban lévő személy biztonsága érdekében.

C vagy magasabb jogosítvány kategória esetén 60 éves korig is 5 évenként kell új orvosi alkalmassági (kettes alkalmassági kategória, azaz hivatásos jogosítvány esetében). Amennyiben az életkori tényezőn kívül más okból (hatósági szervek felszólítására, rosszullétek és látásromlás miatt stb.) kifolyólag romlik a vezetési képesség, soron kívüli alkalmassági vizsgálat is szükségessé válhat, ami befolyásolhatja azt, hogy lehet-e jogosítványunk.

Mi van ha lejárt a jogosítvány? Mi a teendő ha lejárt a jogosítvány?

Magyarországon egy ideig lejárt jogosítvány esetén is lehetőségünk van a vezetésre: igazolással 2 hónapon keresztül vezethetünk, illetve a koronavírus járvány veszélyhelyzetében mind az EU tagállamokban, mind itthon hosszabb lejárt jogosítvány türelmi idő került bevezetésre a nehezebb ügyintézési feltételek miatt. Az új okmányt aláírásunkkal kell majd hitelesítenünk, a lejárt jogosítvány okmányát pedig le kell adnunk az okmányirodában ahhoz, hogy az újat hitelesítsék. Az új jogosítvány a Kormányablakban személyesen átvehető vagy postai úton kiküldhető.

A lejárt jogosítvány meddig hosszabbítható meg?

Akármilyen régen járt le a jogosítványunk (2 éve, 5 éve stb.), azt az okmányirodában, ha újra volán mögé szeretnénk ülni, bármikor megújíthatjuk, saját felelősségünkre, nincs megszabva években, hogy elévül-e egy hosszabb inaktív időszak után a vezetési tudásunk, azonban hosszas kihagyás után mindenképpen ajánljuk a KRESZ szabályainak átismétlését és néhány rutin óra vételét a balesetmentes közlekedés érdekében.

Lejárt jogosítvány türelmi idő

A magyar törvényi rendelkezések szerint 2020. március 11. és 2021. július 3. között (illetve november 4-től) lejárt jogosítvány esetében, vagyis a veszélyhelyzetben lejárt jogosítvány (illetve minden más azonosító és a forgalmi engedélyben meghatározott műszaki érvényességi idő) esetében az okmány a lejárat napját követő 120. napig érvényes.

Amennyiben a lejárt jogosítvány meghaladja ezt az időszakot, nincs további türelmi idő, a lejárt jogosítvány érvénytelen és törvénytelen a használatával a forgalomban közlekedni!

Lejárt jogosítvány mennyi a büntetés?

Lejárt jogosítvány és jogosítvány nélküli vezetés esetében 20-45.000 Ft közötti helyszíni bírságra számíthatunk és örüljünk, ha a vezetői engedélyünket hatóságilag nem vonják be.

A lejárt jogosítvány cseréje

A jogosítvány cseréje, vagyis a jogosítvány hosszabbítás alapja egy háziorvosi vizsgálat, ami megmondja, hogy alkalmasak vagyunk-e a vezetésre. Ez a látás, a színtévesztés és a vérnyomás ellenőrzése. A lejárt jogosítvány hosszabbítás ügyintézése során szükségünk lesz a személyi igazolványra vagy útlevélre, a lakcímkártyára, a háziorvosi alkalmassági véleményre és a már meglévő jogosítványra is. Alkalmatlanság megállapítása esetén többletköltség térítésével lehetőségünk van a jogosítvány hosszabbítás igénylés felülvizsgálatára is.

A lejárt jogosítvány cseréje a Kormányablakokban történik, a járványhelyzetre való tekintettel az ügyintézéshez időpontot kell foglalnunk előzetesen, vagy lehetőség szerint részesítsük előnyben az online ügyintézést.

Lejárt jogosítvány cseréje: mi kell hozzá?

A jogosítvány hosszabbítás alapfeltétele egy új orvosi alkalmassági vizsgálat, illetve a következő dokumentumok felmutatása is szükségeltetik:

SZIG vagy útlevél + lakcímkártya;

a jelenlegi jogosítvány (lejárt jogosítvány)

a jogosítvány ügyintézés díja, amit befizethetünk csekkel, vagy egyből az okmányirodában.

Mikor kell újra vizsgázni ha lejárt a jogosítvány?

Simán lejárt jogosítvány esetében (ha nem vonták be azt hatóságilag) a tévhitekkel ellentétben nem kell újra vizsgáznunk sem a KRESZ-ből, sem gyakorlatból, mindössze az orvosi alkalmassági véleményt kell újra kiállíttatnunk.

A lejárt jogosítvány hosszabbítás ára

A lejárt jogosítvány hosszabbítás vizsgáltat díjköteles, ami az életkor és a lejárt jogosítvány cseréjének gyakorisága alapján változik:

50 éves korig 7.200 Ft;

50-60 éves kor között 4.800 Ft

60-70 éves kor között 2.500 Ft;

70 év felett pedig 1.700 Ft.

A lejárt jogosítvány hosszabbítás ügyintézés díja alapesetben 4.000 Ft, illetve +1.500 Ft, ha a lejárt jogosítvány hosszabbítás ügyét megigénylő személy már betöltötte a nyugdíjkorhatárt vagy az ő orvosi alkalmassági papírja 1 évnél rövidebb ideig érvényes. A lejárt jogosítvány ügyintézés díjáról a Kormányablak csekket állít ki, amelyet postai úton fizethetünk be, vagy fizethetünk helyben, a Kormányablakban is.

Nemzetközi jogosítvány esetén az eljárás az alapköltségeken felül extra 2.300 Ft-ba kerülhet.

Az alkalmatlansági felülbírálása

Ha a lejárt jogosítvány cseréje során a háziorvos valamilyen okból kifolyólag alkalmatlannak talál, lehetőségünk van felülvizsgálat kérvényezésére, amelynek azonban többletköltségei vannak. Ezek a többletköltségek a következőképpen alakulhatnak: