Hány évente kell műszaki vizsga? A műszaki vizsga érvényessége, a műszaki vizsga ára

Bárki, akinek van autója, tudhatja, hogy a műszaki vizsga egy olyan ismétlődő rutinellenőrzés, amelyre mindenképpen szükségünk van ahhoz, hogy biztonságosan és legálisan közlekedhessünk a magyar utakon.

Cikkünkben a műszaki vizsga menete kapcsán nyújtunk segítséget azoknak, akik még nem rendelkeznek elég rutinnal a témában. Tudd meg, meddig tart a műszaki vizsga érvényessége és hogyan zajlik egy műszaki vizsga menete! Mennyi a műszaki vizsga díja, a műszaki vizsga hány évente ismétlődik? A műszaki vizsga mennyi ideig tart: hosszú vagy rövid a műszaki vizsga folyamata? Műszaki vizsga mi kell hozzá?

A műszaki vizsga lényege

Ahhoz, hogy egy autó szabályszerűen közlekedhessen a forgalomban, szükséges egy érvényes forgalmi engedély. A forgalmi engedély tartalmazza az autó adatait, beleértve a műszaki információkat és a műszaki vizsga érvényesség idejét. A műszaki vizsga nem csak autók számára kötelező, át kell esnie rajta minden rendszámmal ellátott járműnek, amely közlekedik a magyar forgalomban. A műszaki vizsga során a vizsgáztató nem csak az autó műszaki állapotát, hanem a környezetre gyakorolt hatását, a károsanyag-kibocsájtását is megfigyeli.

A műszaki vizsga hol történik?

Országszerte szinte bármely vizsgaállomáson elvégezhető a műszaki vizsga, amennyiben a Közlekedési Hatóság engedélyezte a működtetést.

A műszaki vizsga érvényessége: hány évente kell műszaki vizsga?

A műszaki vizsga minden 4 évnél idősebb autó esetében, kétévente kötelező. Abban az esetben, amikor egy autó átalakításon megy keresztül (például vonóhorgot szerelnek fel rá, vagy átszínezik), újabb műszaki vizsga válhat szükségessé.

A műszaki vizsga bejelentése

Tartsuk észben, hogy mikor jár le a műszaki vizsga érvényessége: a lejárati dátum előtt legalább 10 nappal jelentsük be a járművet, viszont azt, hogy mikor végezzük el a vizsgát, nem muszáj az utolsó pillanatra hagyni. A szabályok szerint a műszaki vizsga lejárata előtti 30 napban bármikor elvégeztethetjük azt, a műszaki vizsga érvényessége ugyanúgy a lejárati dátumtól fog újrakezdődni.

A műszaki vizsga menete

Ahhoz, hogy a műszaki vizsgát végző személy betekintést nyerhessen az autó műszaki adataiba és magába a járműbe, a tulajdonosnak vagy a meghatalmazottnak ki kell töltenie és alá kell írnia a műszaki vizsga formanyomtatványát. A műszaki vizsga során alapelvárás, hogy az autónak tisztának és működőképesnek kell lennie! Fordítsunk kiemelt figyelmet a következő elemekre:

biztonságtechnikai berendezések;

fékrendszer;

futómű;

világítástechnika;

karosszéria;

kipufogó;

károsanyag-kibocsájtás;

felnik és gumik;

OBD csatlakozó;

olvasható mérőóra-állás.

Mint tudhatjuk, a műszerfalon felvillanó hibajelző lámpáknak nem szabad világítaniuk, hiszen az már eleve azt jelzi, hogy az autó nincs rendben! Mielőtt a műszaki vizsgára kerül a sor, látogassunk meg egy autószerelőt, aki rendbe teszi a problémás elemeket, kicserél néhány alkatrészt. A műszaki vizsga előtt házilag is elvégezhetünk néhány feladatot, tipikusan otthon is kivitelezhető művelet a fényszóró polírozás. Habár házilag is megpróbálkozhatunk vele, az alvázvédelem már egy olyan feladat, amit, jobb, ha hivatásos autószerelő végez helyettünk. A műszaki vizsga során a vizsgáztató autószerelő mind elektromos berendezés használatával, mind fizikailag átnézi az autót, illetve vizsgálja a károsanyag-kibocsájtást is.

A műszaki vizsga mennyi ideig tart?

A műszaki vizsga a papírmunkával együtt körülbelül 1-1,5 óra alatt zajlik le.

Műszaki vizsga mi kell hozzá?

A műszaki vizsga során a tulajdonjog tisztázása mindig szükséges a folyamat megkezdéséhez, így lennie kell nálunk személyi igazolványnak vagy és lakcímkártyának, illetve, ha a tulajdonos helyett másik személy jár el, szükséges egy érvényes meghatalmazás is. Mindemellett kell még az érvényes forgalmi engedély, céges autó esetében pedig szükséges a cégkivonat és az aláírási címpéldány is. Ha az autó pénzintézet vagy bérbeadó cég tulajdonában van, elvárt annak az írásos hozzájárulása.

Műszaki vizsga koronavírus

A koronavírus minden területen kifejtette a hatását, beleértve a hivatalos ügyek intézését is – számos sofőrnek kellett szembesülnie azzal, hogy elmaradt a műszaki vizsga. Veszélyhelyzet esetén, vagyis a koronavírus járvány tombolása alatt a jelenlegi szabályok szerint az olyan hivatalos okmányok, mint a diákigazolvány érvényessége vagy a forgalmi engedélyben feltüntetett műszaki érvényesség meghosszabbítási hatálya kitolódik. Ha a műszaki vizsga érvényessége veszélyhelyzet alatt, vagy az azt követő 15 napon belül jár le, további 60 napig még érvényesek, azonban a műszaki vizsga ezt követően már nem maradhat el.

A műszaki vizsga ára: mennyi a műszaki vizsga díja?

A műszaki vizsga díja minden vizsgáztató esetében más ármeghatározással történik, figyelembe véve a jármű típusát is. A legtöbb autó esetében a műszaki vizsga ára 15 és 20.000 Ft között mozog.

Műszaki vizsga csalás: Nem éri meg!

Mindenkinek van egy „ismerőse”, aki szereti a műszaki vizsgát okosan megoldani, így sajnos számos olyan autó is átsiklik a vizsgán, amelynek már rég nem lenne szabad a forgalomban lennie. Habár a műszaki vizsga követelményei szigorúak, mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy kövesse a törvényi előírásokat, hiszen nem véletlenül találták ki ezt az ellenőrzést. Az olyan autókkal való közlekedéssel, amelyeknek van érvényes műszakija, azonban valójában nincsenek rendben, nem csak saját épségünket, hanem mások egészségét is veszélyeztethetjük!