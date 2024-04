Jöhet az online vásárlás a Lidl-nél? Hatalmas fejlesztésről döntött a német tulajdonos

A Lidl-t és a Kauflandot tulajdonló Schwarz Group 200 millió eurót ruház be online üzletágának fejlesztésébe. A beruházás célja a Kaufland piaci terjeszkedése két új országban és a Lidl Digital keresztcsatornás növekedésének elősegítése - írja a Retail Detail.

A Lidl és a Kaufland áruházláncok németországi tulajdonosa, a Schwarz Group bejelentette, hogy 200 millió eurót ruház be az online kereskedelmi tevékenységének fejlesztésébe. Ez a beruházás lehetőséget biztosít a Kaufland számára, hogy két új piacon terjeszkedjen, míg a Lidl Digitalnak - ami a két lánc egyesített e-kereskedelmi ága - a keresztcsatornás üzletág fejlesztése lesz a feladata.

A Lidl Digital forgalma a tavalyi évben 1,73 milliárd euróról 1,94 milliárd euróra nőtt. Ennek ellenére a veszteségek is jelentősen megnövekedtek: 71 millió euróról 219 millió euróra. A Lebensmittel Zeitung információi szerint a csoport mérsékelt forgalomnövekedést és csak enyhén javuló nyereségszámokat vár az aktuális pénzügyi évben, amely februárban zárul.

A vállalatcsoport új vezérigazgatója, Christian Härtnagel szerint strukturális változtatásokra van szükség. Célja az online és fizikai üzletek közötti kapcsolat erősítése és a párhuzamos növekedés elősegítése. Ezenkívül folytatódik a Kaufland digitális piacra lépése is: az áruházlánc a tervek szerint idén nyáron az osztrák és a lengyel fogyasztók számára is megnyitja online piacterét. A láncnak Lengyelországban már több fizikai boltja is működik, ám Ausztriában még egy sem.

