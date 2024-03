Elárulta féltve őrzött titkát a Tesco: ezt minden vásárlónak tudnia kell, aki burgonyát vásárol

A Tesco egy ingyenes és egyszerű módszert ajánlott a vásárlóknak, amelynek segítségével a burgonya akár hónapig is frissen tartható, ezzel csökkentve az élelmiszerpazarlást és elősegítve a takarékoskodást - közölte a Bristolpost. .

A Tesco egy rendkívül hasznos tippet osztott meg a vásárlókkal arról, hogyan lehet a burgonyát akár fél évig is frissen tartani. Ez a módszer nemcsak egyszerű, de költségmentes is, ami hozzájárul az élelmiszerpazarlás csökkentéséhez. A burgonya sokféleképpen felhasználható élelmiszer, emiatt fontos, hogy hosszú ideig megőrizzük frissességét. A hipermarket szakértői szerint néhány alapvető tárolási elv betartásával a burgonya állapota majdnem változatlanul maradhat akár hat hónapon keresztül is.

Ha ezt azonban nem tartjuk be, akkor a vásárlást követő hetekben a burgonya csírázni kezd, fonnyad és zsugorodik. A fontos tanácsok között szerepel viszont, hogy a burgonyát ne tároljuk műanyag zacskóban, mivel ez gátolja a levegő áramlását. Ehelyett egy hűvös és sötét helyen kell a zöldséget tartani, például egy papírzacskóban elrejtve egy kamrában vagy akár a hűtőszekrényben is, ha elegendő hely áll rendelkezésre. Fontos továbbá, hogy kerüljük a burgonya mosását vásárlás után, mivel a nedvesség elősegítheti annak csírázását.

Inkább ecseteléssel távolítsuk el róluk a szennyeződéseket.

A vállalat szakértői azt is javasolják hogy tároljuk a burgonyát optimális esetben 10 Celsius-fok alatti hőmérsékleten és jól szellőző helyen. Fontos a rendszeres ellenőrzés is, néha napján át kell vizsgálni az eltett készletünket csírázott vagy romlott darabok után kutatva, mivel ezek negatív hatással lehetnek a többi burgonya minőségére is. Ezeknek az egyszerű lépéseknek köszönhetően jelentős mértékben meghosszabbítható a burgonya eltarthatósága, miközben csökkenthetjük az élelmiszer-hulladékot és takarékoskodhatunk erőforrásaikkal.