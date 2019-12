Szemestől a kapszulásig minden kávéigényre van megoldásunk! (x)

Innovatív, designos kotyogó, filteres vagy kényelmes kapszulás? Az Espresso Shop karácsonyi akciójában minden kávékészítési technikához kifinomult és különleges gépeket ajánl most akár 20.000 Ft értékű ajándékkal. Az Espresso Shop akciós szemes, filteres, kotyogós, és kapszulás kávégépei mind jó ár-érték arányú minőségi olasz illetve német termékek, melyek a pillanatnyi öröm mellett az Ön hosszú távú társai lehetnek a mindennapokban.



Igazi kényeztetés a frissen őrölt kávé szerelmeseinek



Egy modern konyhában kitűnő kiegészítő a Melitta CaffeO Solo, mely letisztult és elegáns külsejével azonnal leveszi a lábáról a kávérajongókat. Az ízléses kinézet egy okos belső rejt magában, mellyel egy gombnyomásra egyszerre akár két csésze minőségi kávéval örvendezteti meg boldog tulajdonosát. A kávégéphez ráadásul egy mobil alkalmazás is társul, mely támogatást nyújt a készülék használatában és az esetlegesen felmerülő problémákra is azonnali segítséget kínál.



Az Espresso Shop-ban az ünnepi akciónak köszönhetően most egy 20 000 Ft értékű Melitta elektromos tejhabosító jár a kávégép mellé, így egyből két ajándékból áll a meglepetés!



Kapszulás megoldás egy ikonikus design mögé rejtve



Az illy Francis Francis X7.1 kávégép klasszikus designjával lekörözi kapszulás versenytársait, és igazi kávéházi hangulatot teremt otthonunkban. A megnyerő kinézet az olasz sztár designer, Luca Trazzi keze munkáját dicséri, így valóban egy igazi műalkotásról beszélhetünk. Az X7.1 kávégép ráadásul kiválóan álcázza kapszulás valóját, hiszen ránézésre senki nem állapítja meg, hogy a hagyományos szűrőtartóra hasonlító kar valójában egy kapszulatartó. Azonban az IperEspresso technológiának köszönhetően a világszerte ismert illy kávé kapszulás formájában bársonyos, illatos espresso rejlik, vastag, hosszantartó cremával tetőzve. A Francis Francis X7.1 kávégép kitűnő választás a kapszulás, ámde telt aromás kávé és a design kiegészítők kedvelőinek.



A kávégép vásárlásakor egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalvánnyal ajándékozzuk meg, mely szabadon beváltható az Espresso Shopon bármilyen raktáron lévő termékre, így akár pár doboz kapszulát is beszerezhet az újonnan vásárolt kávégép mellé.



Egy kotyogós is lehet designos és innovatív!



Tudta, hogy egy kotyogós kávéfőző is lehet díszes kiegészítő a konyhában? A kávé- és design világ két nagymestere, az Alessi és az illy 15 év kutatás és fejlesztés után rukkolt elő az Alessi Pulcina kotyogós kávéfőzővel, mely az esztétikát és a funkcionalitást egyesítve biztosítja a zamatos, finom kávét. A többi kotyogóssal szemben speciális kialakításának köszönhetően a kotyogást még azelőtt leállítja, hogy a kávé égett, keserű ízűvé válna, így minden csészében finom, bársonyos kávét ízlelhetünk.



Az Alessi Pulcina kávéfőző vásárlásával most garantáltan jól jár, hiszen az első doboz kávéra az Espresso Shop vendége. Ha a karácsonyi akció ideje alatt vásárol Pulcina kotyogóst, 250 gramm Mokka darált kávéval ajándékozzuk meg.



Kifinomult porcelán a kézműves kávé élményért



Manapság a gépek már átveszik a hatalmat a konyhában is, viszont vannak olyanok, akik nem szeretnének lemondani a kávékészítés öröméről, és inkább természetes módját választják a sötét nedű előállításának. A Melitta Pour Over Set-tel egy különleges módszert gyakorolhat, mely amellett, hogy roppant egyszerű, pillanatok alatt friss, aromás kávét varázsol a csészébe. A tradicionális kávéfőző szettet egy porcelán kancsó és egy szintén porcelán, fehér, rózsaszín, kék, sárga színben harmonizáló filtertartó alkotja. A főzés menete gyerekjáték, ám mégis izgalmas: a filtertartóba filterpapírt helyezünk, melyet megtöltünk a kedvenc frissen őrölt kávénkkal, majd leöntjük forrásban lévő vízzel, és máris láthatjuk, ahogy a papíron keresztül a kancsóba csurog a zamatos kézműves kávé. Kiváló ajándék azon kávérajongóknak, akik a prémium ízélmény mellett egy esztétikus kávéfőzőre vágynak. Érdemes most beszerezni a Melitta Pour Over Set-et, ugyanis mellé egy 5.000 Ft-os vásárlási utalvánnyal is megajándékozzuk.



Egy vásárlás mellé garantált ajándék, és akár további nyeremények is?



Így van! Az előbb említett kávéfőzők vásárlásával garantált az akár 20.000 Ft értékű ajándék, de ha épp nem kávégépet, hanem bármit vásárol webshopunk kínálatából 25.000 Ft értékben részt vesz a karácsonyi nyereményjátékban is, mellyel további értékes ajándékokat nyerhet: illy Art Collection csésze szettet, Kávé Gourmet ínyenc kávés tanfolyamot, vagy a csúcsminőségű Dammann tea ajándékdobozát. Így azoknak is megéri körbenézni az Espresso Shop webáruházban, akik a kávéélmény helyett inkább tea, csokoládé vagy ezekhez kapcsolódó design ajándéktárgyakat keresnek. Siessen, ne maradjon le az akcióról! Ismerje meg a karácsonyi promóció további részleteit ITT!



Live Happilly - Give Happilly!



(x)