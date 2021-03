Sokan benézik: ezért kerül a másfél milliós használt autó 1,7 millió forintba

A járvány miatt sokan döntnek amellett, hogy egy olcsóbb használt autóval váltják fel a tömegközlekedést. Ennek megfelelően pedig rengetegen gondolják úgy, hogy a rendelkezésre álló keretet kimaxolva válogatnak a kínálatból. Ennél nagyobb hibát ember el sem követhet: most egy szaki segítségével vesszük végig, miért is kerül a másfél milliós használt autó valójában 1,7-be.

A járvány ellenére tavaly is csúcsközeli volt a forgalom a magyar használtautó-piacon közel 780 ezer személygépkocsi cserélt gazdát 2020-ban. Ezzel a koronavírus miatt bevezetett különféle korlátok ellenére a valaha volt második legforgalmasabb évét zárta a piac, az elmaradás az előző, 2019-es rekordévben mért 808 ezertől mindössze 3,5 százalék - derült ki korábban a JóAutók.hu adataiból. Az idei évben sem lehet ez másképp, továbbra is egyre többen döntenek úgy, hogy valamilyen olcsóbb autóval váltják fel a zsúfolt, fertőzésveszélyes tömegközlekedést.

Ebből ugyanakkor komoly bukta lehet, főképpen, ha bármilyen előzetes vizsgálat, komolyabb utánajárás nélkül vásárolunk használt autót.

Érdemes rendszám alapján lekérdezni a kilométerfutást, hozzáértővel is megnézni a kiszemelt autót, elvinni egy szervizbe átvizsgáltatni, mielőtt aláírjuk a papírokat. Ha az eladó vonakodik bármelyiktől, ott már biztosan valami gond lehet...

- mondta a Pénzcentrumnak Fodor László, aki egy kisebb szerelőműhelyt üzemeltet Budapest agglomerációjában. Szerinte sokan azonban nem is akkor szembesülnek problémákkal, amikor megveszik álmaik használt autóját, hanem a szerelőnél tett első látogatás után.

Óva intenék mindenkit attól, hogy pontosan annyiért nézelődjön az autók között, amennyi pénz a rendelkezésére áll, mert bizony vannak pluszköltségek is! Rengetegen nem számolnak az első szervizelés költségeivel, amit minden egyes frissen vásárolt használt kocsi esetében igen erősen ajánlott elvégezni, ha később nem akarunk valami költségesebb javításba futni

- hívta fel a figyelmet a szaki, aki azt is elmondta, hogy milyen munkálatok szerepelnek az ő listáján, ha valaki egy most vásárolt használt autóval tér be hozzá:

A vezérlést mindenképp cserére szoktam javasolni. Az a biztos, amit az új tulaj rakat be, nem kéne kockáztatni, hogy elszakadjon a régi vezérműszíj, mert az jóval drágább történet. Ezen felül az összes folyadékot ajánlatos lecserélni, illetve a szűrőket. Valamint egy futómű- és fékátvizsgálást is érdemes eszközölni, hogy felmérjük a kopóalkatrészek állapotát.

Bár a munkálatok pontos költsége függ az autó típusától, az alkatrészek márkájától, Fodor László azt mondta, hogy egy bő 150 ezer forintot egészen nyugodtan számoljunk rá az első szervizelésre - főleg a vezérlés cseréje dobja meg a költségeket. Arra is felhívta a figyelmet, hogy mostanában sok olyan kocsival találkozott, amelyekhez ugyan adott az előző tulaj téli-nyári abroncsot, de azok vagy nagyon régiek voltak, vagy egy szezont sem bírtak volna ki.

Jól hangzik, hogy van két szett kerék, de számoljunk arra is, hogy ezek esetleg nincsenek jó állapotban, újakat kell venni. Pont a héten is volt egy ügyfél, aki azt a nyári kereket akarta volna felrakatni, amit a télen vásárolt autójához kapott. Indokolt a feltételes mód, mondtuk neki, hogy ezt a szettet inkább nem kéne felenni, jobban járt volna, ha el sem fogadja. Nem esett jól neki hirtelen 50-60 ezerért újat venni, tanulság: ha kapunk gumikat egy használt autóhoz, nézessük meg hozzáértővel.

Az adminisztráció is sokba fáj



Autóvásárláskor a másik nagy érvágás az adminisztráció: új forgalmi, új törzskönyv, átírás. Mielőtt elmész a hivatalba, meg kell csináltatnod az eredetiségvizsgálatot, az itt kapott igazolás nélkül nem írják át az autót a nevedre a hivatalban. Az már alku kérdése, hogy ezt ki fizeti, de általában a vevőt terheli a költség. A vizsgálat ára 17 és 20 ezer forint között mozog, ez függ a gépkocsi motorjának hengerűrtartalmától.

Érdemes tudni, hogy legfeljebb 60 napig, illetve egy alkalommal használható fel az eredetvizsga eredménye az ügyintézéshez.

Ha megvan az igazolás, mehetsz az okmányirodába, ahol szintén le fognak venni egy csomó pénzre. A hivatalba mindenképpen magaddal kell vinned az adásvételi szerződést - ezt 4 példányban kell kitölteni és aláírni, kettő az eladónál, 2 a vevőnél marad -, illetve az eredetvizsgás igazolást. Szükség lesz még a kötelező biztosítás meglétének igazolására is:

sokan nem tudják, de a kgfb-t egyből a vásárlás után kell megkötni.

A gépjárműátírás díja több tételből tevődik össze: az új törzskönyv, illetve az új forgalmi darabonként hatezer forint, tehát összesen 12. A vagyonszerzési illetéket is ekkor kell befizetni, ennek díja a gépjármű kora és a teljesítménye alapján számolandó. Ha például egy 2009-ben gyártott, 1,6 literes motorral szerelt, 102 lóerős kocsit szeretnénk átiratni, akkor 33 750 forint vagyonszerzési illetéket kell kifizetni, az eredetvizsga 18500-ba kerül. Az átírást a szabályok szerint a vásárlást követő 15 napon belül kell elintézni, különben jön a büntetés.

Összesen az átírás és az eredetvizsga együtt 64 250 forintot vinnének el,

és ebben még nincs benne a kötelező biztosítás díja, ami szintén súlyos tízezrekbe kerül.

Fodoréknál a szervizben is az a mondás, hogy ha valaki használt autót szeretne vásárolni, akkor a fentiek miatt mindenképpen számoljon rá a vételárra legalább 200-250 ezer forintot, hogy ne érje meglepetés!

Nem ördögtől való a hitel sem!

Ha nem akarsz engedni az igényeidből, de a keret véges, akkor jó ötlet lehet egy személyi kölcsönnel megtoldani a rendelkezésre álló pénzösszeget, hogy mindent ki tudj fizetni. A legfontosabb kérdések egyike, hogy mennyibe kerül a kölcsön, amit felveszel. A példa kedvéért megnéztük a Pénzcentrum személyi köcsön kalkulátorával, hogy milyen elérhető ajánlatokból válogathatsz, ha 1 000 000 forintos kölcsönre van szükséged, amit 24 hónap alatt szeretnél visszafizetni.

