Most érkezett! Új sztráda épül Budapesten: ennek sokan nem fognak örülni, itt vannak a részletek

Kiírta a BKK a Nagykörút fejlesztésének legfontosabb lépcsőjeként a „bringasztráda” tervezésének pályázatát.

A BKK Budapesti Közlekedési Központ meghirdette a budapesti Nagykörút átfogó fejlesztését, amelynek társadalmi egyeztetését követően most közbeszerzési eljárás keretében, 650 napos tervezésre írtak ki pályázatot.

Elindulhat tehát a munka, amelynek eredményeként a főváros egyik legfontosabb útvonala friss közlekedési rendszerrel, gyalogosokat, közösségi közlekedést és kerékpárosokat előnyben részesítő működéssel átléphet egy újabb korszakhatárt.

Nyugatitól a Borárosig újragondolt infrastruktúra

2025. július 7-ig várják az ajánlatokat a tervezésre, ahol a nyertes feladata lesz a Nagykörút öt különböző igényű és állapotú szakaszának újragondolása.

1. szakasz: Nyugati tér - Király utca

2. szakasz: Király utca – Rákóczi út

3. szakasz: Rákóczi út – Corvin-negyed

4. szakasz: Corvin-negyed csomópont

5. szakasz: Corvin-negyed – Boráros tér

A Magyar Építők kiemelte, hogy a Nagykörúti „bringasztráda” célja, hogy a közterület minőségi javítása mellett minden korosztályú és tapasztalati szintű ember számára vonzó, biztonságos kerékpározást biztosítson a főváros kiemelt útvonalán. Emellett fontos eredményként elő kell segítenie az akadálymentes gyalogos közlekedést a Nagykörút mentén, a mellékutcák torkolatában és a gyalogátkelőhelyeken is. Kiemelt fővárosi helyszín lévén a tervezés szerves részét képezi a megalapozó részvételiségi feladatok ellátása, valamint a tervezés és kivitelezés folyamatához, mérföldköveihez kapcsolódó kommunikáció is.

A fenti útszakaszok teljes keresztmetszetének – villamos infrastruktúra kivételével – átalakítása, minőségi felújításának módja a tervező feladata, ahol épített megoldással elválasztott, irányhelyes kerékpársáv (vagy kerékpárút) létrehozása is szükséges teljeskörű, minden szükséges szakágra kiterjedő vázlatterv, engedélyezési és kiviteli terv szinten is. Természetesen a nyertes kell, hogy vállalja a tenderdokumentáció elkészítését, az építéshez szükséges engedélyek, jóváhagyások megszerzését is – külön-külön szakaszonként.

A tervezési területen található maximum négy szuterén illemhely megszüntetésének lehetőségét a megrendelő a továbbiakban még vizsgálja, de a nyertesnek ki kell dolgoznia az illemhelyek eltömedékelésére készítendő kiviteli terveket, az ehhez szükséges minden szakági jóváhagyással. A teljes tervezési szakasz hossza kb. 3,7 km, a tervezési terület nagysága pedig kb. 62250 m2.