Kiderült a titok: ezért kaphatók horroráron a szájmaszkok Magyarországon (x)

Az elmúlt időszakban számtalan felháborodott kommentet lehet olvasni a közösségi médiában, miszerint a szájmaszkok már-már a megfizethetetlenség határát súrolják. Értetlenkedő vásárlók, közszereplők szidják a patikákat, kereskedőket, hogy tízszeres, (gyakran húszszoros) áron kínálják a maszkokat, higiéniai termékeket, pedig nem a magyarországi boltok felelősek az áremelkedésért.

A kiskereskedelmi árak azért ilyen magasak, mert már beszállítóktól is ezen az emelt árszinten kapják meg a termékeket a kereskedők - árulta el Nagy Gábor, a SzerszamKell.hu ügyvezetője.

Miért emelkedtek meg a szájmaszkok beszerzési árai?



A szájmaszkok árának növekedése elsősorban a kialakult hiperkeresletnek és az ebből származó áruhiánynak köszönhető. Ez a jelenség nem összehasonlítható a csirkehús felvert árával, mivel a csirkehúsból nincsen túlkereslet. A pillanatnyi hiányt a járvány betörésekor tapasztalható pánikszerű felvásárlás okozta, mely napokon belül helyreállt.



A maszkok jelentős részét Kínában gyártják, az egész világ onnan vásárolja. A koronavírus járvány kirobbanásakor pedig érthető okok miatt a kínaiak korlátozták ezen termékek exportját, ezzel egy időben pedig a még Európában és Magyarországon raktáron lévő szájmaszkokat felvásárolták és exportálták Kínába. Ez volt az áruhiány első hulláma, mely kiszippantotta ezeket a termékeket a piacról. Ahogy a vírus terjedt, egyre nagyobb vásárlói igény támadt a maszkokra azonos gyártói kapacitás mellett, ezt a kapacitást pedig lehetetlen volt egy hónap alatt a többszörösére növelni.

Ugyanez az effektus gyűrűzött le egészen az alapanyagokig, ezek együttes hatása pedig azt eredményezte, hogy már az alapanyag is jóval drágábban érkezett a gyárba, illetve a gyártók is jóval magasabb áron értékesítették. Mire a termékek eljutottak a boltokig és patikákig, már az eredeti ár többszörösébe kerültek.



Egy egyszer használatos "sebészi" szájmaszk nagykereskedelmi beszerzési ára kb. 300-400 forint. Erre rakódik a kiskereskedelmi árrés, amiből a cég fedezi a költségeit. Ez boltonként változó, de átlagosan 30-60 százalék, amihez hozzájön a 27 százalék Áfa. Így jön ki, hogy az orvosi szájmaszk, ami januárban még 20-30 forintba került, most már 600 forint. Az iparban leginkább elterjedt FFP2-es szűrési képességű munkavédelmi szájmaszk jelenlegi nagykereskedelmi ára 3500 - 4000 forint. Az előző képlet alapján, mire a boltok polcaira kerül nagyjából 6000 forintot fognak érte kérni.

Mikor fog visszaállni az eredeti ár?



A barkácsáruház ügyvezetője szerint “Az árak akkor fognak elindulni lefelé, ha a kínálat újból ki tudja elégíteni a kereslet szintjét. Már most megfigyelhető, hogy az elmúlt héten nem emelkedtek a szájmaszkok beszerzési árai: vélhetően elérték azt a pontot aminél többet már nem hajlandóak érte adni a vásárlók. Ezzel egy időben több vállalat és állami szervezet is nekikezdett a gyártásnak. További jó hír, hogy Kínában enyhül a járvány, így onnan is fognak érkezni hamarosan higiéniai termékek. Mindez azt jelenti, hogy belátható időn belül jóval olcsóbban juthatunk majd szájmaszkokhoz."



