Hetekig tartó kínoktól kímélheted meg magad: így vedd fel a harcot a tavaszi fáradtság ellen

Március elején változékony az időjárás, ez pedig sokakat megviselhet. Sokan ez idő tájt fáradtnak, levertnek érzik magukat, gyakoriak a fejfájásos panaszok, mások szédülésről, fokozott ingerlékenységről számolnak be. A kellemetlen tünetek hátterében azonban a legtöbb esetben nem valami komoly betegség áll, hanem az úgynevezett tavaszi fáradtság. Segítünk, hogyan lehet túlélni ezeket a nehéz napokat és hogyan lehet mérsékelni a nem kívánt tüneteket.

Annak ellenére, hogy egyre hosszabbak a nappalok és nő a napsütéses órák száma, sokan vannak, akik március elején kimerültnek, aluszékonynak, bágyadtnak érzik magukat. Sokan ezeken túl még gyakori fejfájást, fokozott ingerlékenységet, türelmetlenséget is tapasztalnak. A jó hír, hogy a kellemetlen tünetek hátterében sok esetben nem valamilyen aggodalomra okot adó, komoly betegség áll, hanem a tavaszi fáradtság.

Ez a szó szoros értelmében nem betegség, hanem egy fizikai és lelki tünetekkel járó, átmeneti állapot, amelynek oka többek között a hormonháztartásban lezajlódó folyamatok, és az, hogy télen kiürülnek a szervezet vitamin- és ásványianyag-tartalékai. Változó, kinél mennyi ideig tart ez az állapot, azonban némi odafigyeléssel mérsékelhetjük a tüneteket.

1. Mozogjunk többet!



Célszerű minél több időt töltetni a szabad levegőn, sétáljunk, kezdjünk el futni, kerékpározni - javasolják az orvosok. A sportolás során ugyanis a stresszválaszban részt vevő anyagok (noradrenalin, szerotonin) termelése növekszik, és opiátok (endorfin) is felszabadulnak, melyek jó közérzetet biztosítanak. Ezek a vegyületek pedig enyhítik a depresszív tüneteket.

A rendszeres mozgás pedig tényleg nem a pénz, inkább az elhatározása kérdése.

Nem kell profi felszerelés ahhoz például, hogy valaki elkezdjen edzeni: elég egy kényelmes szabadidőnadrág, amit már párezer forintért be lehet szerezni, és egy sportpóló, ami szintén nem egy drága dolog.

Kézi súlyzót, lábsúlyt, gumikötelet vagy gimnasztikai labdát is jó áron lehet már kapni. Az interneten könnyen és gyorsan össze lehet állítani saját edzéstervet - ami persze nem lesz annyira profi, mintha egy személyi edző tervezte volna - de kezdetnek megteszi, és akár azzal, akár az interneten fellelhető oktatóvideókkal már könnyebben rá lehet venni magunkat a napi mozgásra, úgy, hogy nem kell az edzőtermek nyitvatartási idejéhez és az edzők óráihoz igazodni, hanem rugalmasan beépíthetjük a napirendünkbe a számunkra leginkább megfelelő sportot.

2. Figyeljünk az étkezésre!



Télen rendszerint kalóriadús ételeket fogyasztunk, tavasszal viszont megjelennek a friss zöldségek-gyümölcsök, így érdemes az étkezésünkön is változtatni. A magyar felnőtt lakosság több mint harmadának nincs pontos információja arról, hogy naponta mennyi zöldség, gyümölcs és rost fogyasztása ajánlott - derült ki a Lidl és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének közös kutatásából.



A közel háromezer fő részvételével készült felmérés arra is rávilágított, hogy válaszadók nagy többsége (90%) tudja, hogy a zöldségek, gyümölcsök fogyasztása a magas rosttartalmuk miatt is fontos, több mint egy harmadának (42%) azonban nincs pontos ismerete arról, hogy egy nap mennyi rost bevitele szükséges. A WHO által ajánlott zöldség- és gyümölcsmennyiség, valamint a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által kidolgozott hazai táplálkozási irányelvvel ellentétben a válaszadók közel fele (48%) vallja azt, hogy minél nagyobb mennyiségben érdemes gyümölcs- és zöldséglevet fogyasztani, azonban a szakemberek ezt csak alkalmanként, a folyadékbevitel színesítésére tanácsolják. Az egészséges és kiegyensúlyozott étrend része többek között a megfelelő mennyiségű gyümölcs- és zöldségbevitel.

A Lidl Magyarország évek óta kiemelt figyelmet fordít az egészséges és tudatos táplálkozás népszerűsítésére, amit árukínálatával is alátámaszt. Az egészséges és kiegyensúlyozott étrend része többek között a megfelelő mennyiségű zöldség- és gyümölcsbevitel, amit a Lidl hétről hétre folyamatosan bővülő friss zöldség- és gyümölcskínálatával tesz elérhetővé vásárlói számára

- mondta el Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője. A napi friss zöldség- és gyümölcsfogyasztás pedig nem luxus. A diszkontláncban például hetente már legalább 130 féle friss zöldség és gyümölcs található meg a polcokon, ráadásul már pár száz forintból fedezni tudjuk több napi zöldség-és gyümölcsbevitelt.

3. Erősítsük immunrendszerünket!

Az egészséges életmód sokszor úgy tűnik, nehezen illeszthető be a rohanós, stresszes mindennapokba. Egy több zöldség-gyümölcs felhasználásával készülő turmix elkészítése például időbe telik: kiválasztani az egymáshoz passzoló összetevőket, megmosni, meghámozni, összevágni azokat. Viszont kaphatóak már gyümölcsmixek, amiket egyszerűen csak be kell tenni a turmixgépbe, némi vizet adni hozzá és pár perc alatt kész is az egészséges, rostban gazdag mix.

Egészségünk megőrzése, illetve helyreállítása érdekében nagyon fontos az immunrendszer megerősítése, melyre számos lehetőségünk van. Ilyen a megfelelő étrend-, tudatos életvitel, valamint az immunrendszert erősítő vitaminok bevitelének növelése.

Tőzsér Judit hangsúlyozta, a Lidlben több olyan termék is kapható, melyek hozzájárulnak az egészség megőrzéséhez, magas a rost tartalmuk és gyorsan, könnyen elfogyaszthatóak. Ilyen például Solevita bio gyömbér shot, mellyel többek között természetes módon erősíthető az immunrendszer ellenálló képessége is.

Aki pedig nem akar különböző smoothie-k készítésével kínlódni otthon, azok is találnak a diszkontláncban különböző kiszerelésű, több gyümölcs felhasználásával készült turmixokat, melyek szintén hozzájárulhatnak a kimerült vitamintartalékok feltöltéséhez.

Támogatott tartalom A cikk megjelenését a Lidl Magyarország támogatta.

