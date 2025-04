Rárepültek a magyarok ezekre a termékekre a neten: kitört a tavasz, mindenki ezt rendeli

A nem várt áprilisi fagyos éjjelek dacára az elmúlt hetekben az eMAG-on beindult a kerti felszerelések szezonja: ennek kezdetén a növénytermesztés, kertgondozás, állattartás eszközeit keresik a legtöbben - ez derül ki egy új összegzésből.

Az eMAG és Marketplace kereskedőpartnerei az elmúlt 12 hónapban a legtöbb kerti szerszámot és felszerelést Budapest és Pest vármegye mellett az ország északnyugati és északkeleti régióiban értékesítették: Győr-Moson Sopronban, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve Hajdú-Bihar vármegyékben.

A mechanikus kerti kötözőgép az egyik legnépszerűbb: ezzel gyorsabban, egyszerűbben lehet zöldségek és gyümölcsfák ágait rögzíteni a megfelelő állásba, mintha manuálisan kötöznénk ezeket. Sokak által rendelt kiegészítő a metszőolló is, ám nem az egyszerű alapmodell, hanem a hosszabbított nyelű ágvágókat keresik, illetve az akkumulátoros típusokat. Egy elektromos motorral szerelt ágvágóval percenként akár kéttucat ágat is le lehet vágni, így a vastagabb ágú növények metszése is jóval kevesebb erőfeszítéssel megoldható.

Hasonló trendek figyelhetők meg a kerti permetezők terén is: ezekből is elsősorban az akkumulátoros, elektromos szivattyúval szerelt modellek a legnépszerűbbek, a kézi pumpás típusokból csupán néhány jutott a top 10-be. A tíz legnépszerűbb láncfűrészből hat kompakt kivitelű, akkumulátorról működő típus, kettő működik konnektorról, és ugyancsak két eszköz benzinmotoros.

Rotációs kapából a négyütemű, benzinmotoros modellek a legnépszerűbbek, és a több típusú földmunka elvégzésére átszerelhető típusokat keresik az eMAG-on a hazai vásárlók. A fűnyírók közül is benzinmotoros a legnépszerűbb típus, ám a top 10 termékből csak négy benzines, öt elektromos, konnektorról működő, és egy akkumulátorról működtethető.

Nem gondolnánk, mégis online rendelik ezeket a termékeket

Bár nem óriási darabszámban, de említésre méltó számban rendeltek házilag összeszerelhető fóliasátor-szettet is az eMAG-ról. Ezeknek az elmúlt hetekhez hasonló időjárás mellett van szezonja, amikor a nap még nem ad kellő meleget a termesztett zöldségek, gyümölcsök számára.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 719 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 142 416 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az elmúlt egy évben ezres nagyságrendben vásároltak az eMAG-ról különböző méretű és típusú tojáskeltető berendezéseket is: ezek közül 9-10 tojásos minikészüléktől kezdve az 50-70 tojást fogadni képes, félautomata berendezésig többféle típus is megtalálható.

Noha nem számít klasszikus kerti szerszámnak, népszerűek a magasnyomású mosópisztolyok is, amelyek nem csak az autó, hanem akár kerti szerszámok, járófelületek tisztán tartására használhatók. E kategóriában érdekes trend, hogy a legnépszerűbb modellek között már jó pár akkumulátorról működő típus is megtalálható - amelyek egyszerűbben használhatók a konnektorról működő társaiknál.

Fűnyírót és rotációs kapát vettek a legtöbben részletre

A kerti szerszámok közül az elmúlt egy évben a rotációs kapákat rendelték a legtöbben áruhitelre az eMAG-tól és a Marketplace-en lévő kereskedőktől, csaknem 30 százaléka a rendeléseknek részletfizetés volt. Ez a fizetési mód a fűnyírógépek esetében is kiemelkedő, 15 százalékos arányt produkált.