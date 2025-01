Meglepő dolog derült ki a Lidl önkiszolgáló kasszájáról: erről sok vásárlónak fogalma sincs

A Lild önkiszolgáló pénztár elfogad egyszerre több bankjegyet is, nem kell egyesével beletenni a papírpénzt. Egy TikTok-videóból az derül ki, hogy ezt nem minden vásárló tudja, sokaknak lehet újsonság. A kommentek szerint azonban több vásárlóval előfordult, hogy az egyszerre betett bankjegyek közül nem mindet érzékelte a gép, azóta csak egyesével "etetik" a kasszát a bankókkal.

Nem minden önkiszolgáló pénztárnál lehet készpénzzel fizetni, de a boltokban, ahol mégis, ott is ahány kassza, annyiféleképpen működhet. Egy TikTok-videó arról tanískodik, hogy a Lidl önkiszolgáló kasszái egyszerre több bankjegyet is be tudnak nyelni. Nem kell tehát egyesével adagolni, a gép beveszi egyben és megszámolja.

A videó alatti kommentekből viszont az derült ki, hogy többen jártak már úgy, hogy valamelyik bankjegyet nem érzékelte a gép, és segítséget kellett kérniük. Egyes vásárlók ezért akkor is egyesével adják a gépnek a bankjegyeket, ha az képes lenne egyszerre is kezelni azokat.