Új mobilgyártó tarolta le Magyarországot: 34 ezer forintért már adnak telefont, töltőt, tokot és fóliát

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Infinix, amely globálisan már a vezető okostelefon-márkák közé tartozik, most belépett a magyar piacra is. A kínai gyártó pénztárcabarát androidos telefonokat kínál, amelyek mellé töltőt, tokot és képernyővédő fóliát is biztosítanak - írta a hvg.hu.

Az Infinix mögött a Transsion Group áll, amely szintén gyártja a Magyarországon nemrég megjelent Tecno készülékeket. Bár a Transsion név még kevésbé ismert hazánkban, jelentős erőt képvisel a globális piacon: több mérés szerint is a negyedik legnagyobb okostelefon-gyártó, közvetlenül a Xiaomi mögött, megelőzve olyan neveket, mint a Honor, Huawei vagy Motorola. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A cég közleménye szerint az Infinix célja „a legmodernebb technológiákat és kiváló ár-érték arányú termékeket kínálni a fiatal, trendkövető fogyasztóknak”. Magyarországon első körben három modelljük vált elérhetővé: az Infinix Note 40 Pro, Hot 40 Pro és Smart 8. A Note 40 Pro modell 115 ezer forintos listaáron érhető el. Ez a készülék 6,78 hüvelykes AMOLED képernyővel rendelkezik, amelynek felbontása 1080×2400 pixel. A Mediatek Dimensity 7020 processzor mellett 12 GB RAM és 256 GB tárhely található benne. A kamerarendszer három lencséből áll: egy 108 megapixeles főkamerából és két darab 2 megapixeles segédkamerából. Az operációs rendszer Android 14, az akkumulátor kapacitása pedig 5000 mAh. Az akkumulátor vezetékkel 45 wattal tölthető, vezeték nélkül pedig húsz wattal. A Hot 40 Pro modell ára körülbelül 70 ezer forint. Ez a készülék IPS LCD panellel rendelkezik ugyanakkora méretben és felbontásban mint a Note 40 Pro. Az Android verzió itt már csak a 13-as. A kamerarendszer egy főkamerából (108 megapixel) és egy segédkamerából (2 megapixel) áll. A Mediatek Helio G99-es processzor mellett ez a modell is jelentős teljesítményt nyújt az árához képest: nyolc gigabájt RAM-mal és szintén 256 gigabájtos tárhellyel rendelkezik. Az akkumulátor kapacitása itt is 5000 mAh, de csak vezetékkel tölthető maximum harminchárom wattal. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Az Infinix Smart 8 abszolút belépőszintű mobilnak számít: mindössze körülbelül harmincötezer forintos listaáron kapható. Ezért az összegért egy hat egész hat tized hüvelykes IPS LCD képernyőt kapunk HD felbontással (720×1600 pixel). Az operációs rendszer Android 13-as verziójú. A processzor Unisoc T606 típusú, három gigabájt RAM-mal és hatvannégy gigabájtos tárhellyel párosítva. A kamera egyetlen tizenhárom megapixeles objektívből áll. Az akkumulátor kapacitása itt is ötezer mAh, de csak tíz wattal tölthető. Az Infinix telefonok különlegességei közé tartozik az apró gesztusok sorozata: minden készülékhez jár tok, fólia és töltőfej is – ezek manapság már ritkaságnak számítanak más gyártók esetében. Például korábban még a Honor biztosított ilyen kiegészítőket készülékei mellé, de mára már leálltak ezzel. Ezáltal az Infinix nemcsak kedvező árakat kínál vásárlóinak, hanem olyan extrákat is biztosít számukra, amelyek más gyártóknál már nem megszokottak – mindezt azért teszik hogy vonzóbbá tegyék termékeiket a fiatalabb generáció számára.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK