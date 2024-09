Óriási meglepetés: itt az iPhone 16 és iPhone 16 Pro magyar árlistája, erre kevesen számítottak

Bemutatták az új iPhone 16-ot és az iPhone 16 Pro modelleket is. Kikerült a hazai árlista is, a legolcsóbb új telefon 400 ezer forintba kerül, a legdrágább Pro Max pedig 800 ezerbe. Az árak változatlanok maradtak a 15-ös szériához képest, ami meglepő.

Bemutatták az új iPhone 16-ot és az iPhone 16 Pro modelleket is. Az Apple élő adását ebben a cikkben követük végig. A bemutató végével megjelentek a hazai árak is, amelyeket most összeszedtünk.

A telefonok szeptember 13-án 14:00 órától előrendelhetők, szeptember 20-tól szállítják ki őket. Az árak változatlanok maradtak a 15-ös szériához képest, ami meglepő.

Összevetésképp: az iPhone 16 799 dollárba fog kerülni legkevesebb az Egyesült Államokban, ami forintra váltva 287 ezer. A Plus 899 dollárról indul kint, azaz kb. 323 ezer forintról. A "sima" Pro 999 dollárba kerül az USA-ban, ami 359 ezer forint. A Pro Max 1199 dollárért lesz kapható legkevesebb kint, ami átváltva kb. 431 ezer forint.

Itthon az iPhone 16 az alábbi árakon kapható:

128 GB - 399 990 Ft

256 GB - 449 990 Ft

512 GB - 549 990 Ft

Az iPhone 16 Plus ára:

128 GB - 449 990 Ft

256 GB - 499 990 Ft

512 GB - 599 990 Ft

Az iPhone 16 Pro ára:

128 GB - 499 990 Ft

256 GB - 549 990 Ft

512 GB - 649 990 Ft

1 TB - 749 990 Ft

Az iPhone 16 Pro Max árlistája:

256 GB - 599 990 Ft

256 GB - 699 990 Ft

1 TB - 799 990 Ft

