Ezt a kütyüt úgy vették a magyarok 2024-ben, mintha nem lenne holnap: mit tudhatnak?

Idén sem csökkent a technológia iránti érdeklődés a magyarok körében, sőt a vásárlók egyenesen megrohamozták a boltokat a legújabb eszközökért. Az egyik hazai műszaki áruházlánc 2024-es adataiból kiderül, hogy bár az internetes vásárlás aránya tovább nőtt, a hagyományos áruházak forgalma még mindig meghatározó . Különösen az ünnepi időszakban ugrott meg az üzletek látogatottsága: sokan ugyanis a késői szállítás helyett a személyes átvételt részesítették előnyben.

2024 nagy nyertesei a mobiltelefonok, ezen belül is kiemelkedtek a mezőnyből az iPhone modellek: az iPhone 15 és az iPhone 13 fej-fej mellett vezették az eladási listát. Az alapváltozatok (128 GB) mellett a különböző színvariációk is nagyban hozzájárultak a kimagasló eredményhez. A dobogó harmadik helyére a Sony PlayStation 5 játékkonzol került, amely idén is stabil keresletet mutatott.

Az év slágertermékei közé tartozott az Apple AirPods Pro vezeték nélküli fülhallgató is. Néhány éve még elképzelhetetlen lett volna, hogy egy nagyságrendileg 100 ezer forintos árszinten kapható kiegészítő termék megjelenjen a Top10-es listán.

Érdekes technológiai piaci fordulat, hogy a mobiltelefonok forgalma messze túlszárnyalta a televíziókét. Kijelenthető, hogy a tv-készülék kategória súlya a forgalmat tekintve csökkenő tendenciát mutat a MediaMarktnál, ami részben a fiatalok változó filmnézési szokásaival is magyarázható.

Egy ilyen forró nyár után nem meglepő, hogy a klímák éves forgalma a másfélszeresére nőtt az előző évhez képest, sokan felkészültek a jövőben is várható a szélsőségesen meleg időjárásra. Kiemelkedő növekedést produkáltak az állóporszívók is, a kereslet ebben a kategóriában közel 30 százalékkal nőtt az év végére.

Infláció és vásárlói szokások

A cég adatai szerint 2024-ben a fogyasztók egyre tudatosabbá váltak. Jobban megtervezték költéseiket, a kedvezőbb árú termékek iránti kereslet erősödött, és a vásárlók érezhetően az olcsóbb termékkategóriákat részesítik előnyben. Az állóporszívók és a klimatizálók növekedése mellett az iPhone modellek iránti töretlen kereslet is azt mutatja, hogy mindeközben a prémium kategóriás termékekre is hatalmas az igény.

"A 2024-es év adatai alapján azt látjuk, hogy a top kategóriájú műszaki újdonságok, így a mobiltelefonok és az egyre tudatosabb vásárlási szokások voltak a legnagyobb hatással az idei forgalomra. Számunkra az a legfontosabb, hogy vásárlóink gyorsan, kényelmesen és biztonságosan jussanak hozzá a legújabb műszaki cikkekhez, legyen szó a webshopunkról, házhoz szállításról vagy éppen az országosan elérhető áruházaink nyújtotta személyes vásárlási élményről. Követve a piaci igényeket, a fókuszt a kiegészítő szolgáltatásokra, például az üzleten belüli tanácsadásra és a GaranciaPluszra helyezzük 2025-ben." - mondta Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója.