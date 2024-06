Tízmilliókat érő kincsek kallódhatnak sok magyar padlásán: sokan nem is tudják, mit őrizgetnek

Egy 1979-es, a boltokban soha nem árusított Boba Fett akciófigura rekordösszegért, egész pontosan 525 ezer dollárért kelt el egy dallasi árverésen. A figura ezzel elnyerte a valaha legdrágábban eladott vintage játéka címet, ami felhívja a figyelmet a gyűjtői játékok változékony és érzelmek vezérelte piacának jelentőségére – írta a CNN.

Egy 1979-ben gyártott, azonban a boltokban sohasem árusított Boba Fett akciófigura rekordösszeget ért el egy, a dallasi Heritage Auctions által szervezett árverésen. Egy névtelen vásárló 525 ezer dollárért vásárolta meg az említett darabot, ami ezzel a világ legdrágábban eladott vintage játékává vált. Ez az összeg az Egyesült Államokban elegendő lenne egy három hálószobás, két fürdőszobás ház megvásárlására is.

Az előző rekorder egy Barbie baba volt, ami 302 500 dollárért kelt el, még 2010-ben.

Az érzelmeik és a nosztalgia vezérlik a vevőket

A vintage játékok piacát magas gyűjtői árak és a piac változékonysága jellemzi, a vevők döntéseiben nagy szerepet játszanak az érzelmeik és a nosztalgia. Justin Caravoulias, a Heritage Auctions munkatársa szerint azok, akik gyermekkorukban ezekkel a játékokkal játszottak, gyűjtőként képesek jelentős összegeket fordítani a ritka darabok megszerzésére.

A "Rocket Fett" névvel is illetett figura anno egy postai promóció részeként került forgalomba - azonban a cég végül úgy döntött, hogy nem küldi ki a rakétakilövő funkcióval ellátott figurákat, fulladásveszélyre hivatkozva. A veszély ellenére néhány alkalmazott úgy döntött, hogy „megmenti” ezeket a darabokat, így ma körülbelül 100 különféle modell kering belőle a gyűjtők és a hobbisták köreiben.

Minden a ’60-as években kezdődött

Az akciófigurák gyűjtése viszonylag új hobbiként jelent meg az 1960-as években, ugyanis ekkoriban dobták piacra az első G.I. Joe figurákat. A piacon jelenleg is a férfi gyűjtők dominálnak, köztük sokan magas beosztású pozíciókat töltenek be. A gyűjtői játékok értéke több tényezőtől is függ: ilyen a darab népszerűsége vagy az állapota, de az is számít, hogy az eredeti csomagolásában található-e.

Felnőttek, akik maguknak vásárolnak gyerekjátékokat

A gyűjtőszenvedély mozgatórugója gyakran a nosztalgia. Sokan olyan játékokat keresnek és vásárolnak meg felnőttként, amelyekkel gyermekkorukban játszottak, vagy szerettek volna játszani.

A ritka darabok gyűjtése iránti érdeklődés mellett egyre többen vannak azok a felnőttek is, akik saját maguknak vásárolnak játékokat.

A Circana piackutató cég szerint 2024 első negyedévében a 18 év feletti korosztály több mint 1,5 milliárd dollárt költött saját magának vásárolt játékokra. A világjárvány idején sokan fordultak ismét feléjük, hogy velük vigasztalódjanak. Az akciófigurák piaca továbbra is dinamikusan fejlődik, folyton-folyvást új gyűjtői lehetőségekkel kecsegtetve mindazokat, akik szenvedéllyel és nosztalgiával közelítenek ehhez a hobbihoz.

Mi a legnépszerűbb a magyar piacon?

A fentiek fényében érdemes lehet körülnéznünk a régi játékaink között, vagy okosan kiválasztani idén a karácsonyi ajándékokat, hiszen könnyen lehet, hogy amit most megveszünk pár ezer forintért, az 5-10 év múlva százezreket, vagy akár milliókat fog érni.

A Vatera Játék kategórián belül a legmagasabb áron elkelt tételek listájának csúcsán egy Matchbox játékautó-gyűjtemény áll, amely 4 millió forintért talált gazdára idén nyáron (de a rivális BBurago, HotWheels és más gyártóktól is találni több százezret érő gyűjteményt). A top 10-ben van még egy Ikarus 280-as autóbusz makettje, amelyért egy érdeklődő 900 ezer forintot fizetett. 250 ezer forintért valaki négy évvel ezelőtt egy újságárusoknál kapható, kifejezetten a keleti blokkban gyártott autók játékváltozatait tartalmazó sorozatának teljes készletét vásárolta meg

– árulta el korábban a Vatera a Pénzcentrum megkeresésére.