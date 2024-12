Mi történt a magyar konhyák legnagyobb sztárjával? Nem kell már itthon az airfryer, ez jön helyette

Bár még ott van a szeren, némileg apad a magyarok szenvedélye az airfryerek iránt. A szakértők szerint ugyanis mára akkorára duzzadt a kínálat, hogy az emberek nehezen igazodnak el a termékek között. Ezzel párhuzamosan a játékkonzolok piacán is eldőlni látszik a verseny, a PlayStation már itthon is hasít az Xboxxal szemben. De sokan fogják keresni idén a robotgépeket, szórakoztató elektronikai eszközöket és az álló porszívókat is. Mutatjuk, hogy az Euronics, MediaMarkt, Alza szakértői milyen karácsonyi legekre számítanak, és azt is, milyen évre készülhetünk 2025-ben.

Az ünnepi szezon közeledtével az elektronikai áruházak polcain és online kínálataiban már most körvonalazódnak az idei év legnagyobb slágertermékei. Bár a tavalyi év abszolút sztárjai, például az airfryerek, továbbra is népszerűek, a piaci túlkínálat és az újdonság varázsának halványulása némileg visszavetette a keresletet. Ezzel szemben a játékkonzolok világában izgalmas fordulatokat hozott 2024: a PlayStation 5 Pro megjelenése új lendületet adott a piacnak, míg az Xbox láthatóan küzd a vásárlókért.

Karácsony előtt két héttel az Euronics, a MediaMarkt és az Alza szakértőit kérdeztük, milyen trendek határozzák most leginkább az elektronikai piacot. Mik lesznek a legkeresettebb elektronikai termékek: hogyan szerepelnek most az airfryerek, robotgépek, játékkonzolok? És természetesen megkérdeztük azt is, milyen évre készülnek a vállalatok 2025-ben, és mit fog ez jelenteni a vásárlók számára.

Euronics

Szinte a teljes háztartási kisgép területen kapható készülékek slágerterméknek számítanak majd. Az elmúlt karácsonyi szezonhoz hasonlóan airfryer; kéziporszívó és robotporszívó, illetve a női- és férfi szépségápolási cikkek a legkedveltebb ebben az időszakban

- tájékoztatta lapunka a vállalat, akik elárulták azt is, hogy IT vonalon az idei szezon egyik sláger terméke a november elején megjelent Sony PS5 pro változata, illetve az olcsóbb szegmensben a gamer kiegészítők.Telekommunikációs oldalon az okosórák egyre népszerűbbek és a TWS fülhallgatók, rengeteg családban fog a karácsonyfa alá kerülni valamilyen okosóra, okoskarkötő, vagy épp egy TWS.

Az okosgyűrűk piaci robbanása a jövő év második felére -jövő karácsonyra prognosztizálható

- árulták el a szakértők. Külön érdekes azonban a konzolpiac, erről ugyanis a vállalat úgy nyilatkozott, hogy a konzol piac hónapok óta csökkenő trendet mutat, „mára ott tartunk, hogy a SONY a legerősebb piaci szereplő, messze megelőzve korábbi legnagyobb vetélytársát az Xbox-ot. A digitális PS5 árai november végén csökkentek le egy több országot érintő Sony akció keretein belül. A gépet már 150e forint magasságában meg lehet vásárolni november 19-től” – tették hozzá.

Fontos ugyanakor megjegyezni, hogy a szakértők szerint az airfryerek értékesített darabszám növekedésének dinamikája némi csökkenést kezd mutatni. Egyre több gyártó, márka jelent meg ebben a kategóriában. A készülékek átlagára csökkent az elmúlt évhez képest, illetve gyorsan cserélődtek/fejlődtek a modellek (nagyobb űrtartalom; funkciók; digitális kivitel). Közép „normál” kategóriában szinte minden gyártó jelen van modellel, de megtalálható már dupla kosaras vagy emeletes típus, amikre jellemző a nagy kapacitás így egy család számára egyszerre készíthető el az étel.

Legkeresettebbek a közép árkategóriájú (30e) és legalább 5 liter kapacitású készülékek, illetve a magasabb árfekvésben (70e+) található dupla kosaras modellek

- tudta meg a Pénzcentrum. A nagy mennyiségű év végi süteménykészítés okán nem meglepő, hogy a vállalat szerint jellemzően decemberben emelkedik meg jobban a kereslet a robotgépek iránt. Sőt, sokan szinte közvetlen karácsony előtt választják ki, melyik darabot szeretnék ajándékba. A szakértők szerint azonban fontos, hogy mit választ az ember:

Ahhoz, hogy a számunkra megfelelő modellt kiválasszuk érdemes átgondolni milyen gyakran fogjuk használni és milyen funkciókat várunk el tőle. Ha valaki pl. napi kenyérdagasztásra használja leginkább érdemes egy strapabíróbb terméket választani és megnézni milyen űrtartalmú a keverőtál. Milyen kiegészítőkre van szükségünk, vagy éppen bővíthető-e, beszerezhető hozzá utólag tartozék (pl. húsdaráló feltét vagy különféle szeletelő). Nagyon alacsony teljesítményű készüléket nem érdemes választani. Legkeresettebbek a 40 ezer Ft körül kapható modellek.

Mit hozhat 2025?

A vállalat szerint a szórakoztató elektronikai piac várhatóan továbbra is mérsékelt növekedést mutat majd, hasonlóan az idei évhez, amelyben a belső fogyasztás élénkítésére helyezett hangsúly meghatározó tényező volt a magyar gazdaságban. Emellett az iparágban egyre jelentősebbé válik a mesterséges intelligencia (AI) integrációja különböző eszközökbe, például okostelefonokba, laptopokba, televíziókba és más szórakoztató elektronikai termékekbe. „Ez a technológiai fejlődés nemcsak a termékek funkcionalitását és felhasználói élményét javíthatja, hanem új lehetőségeket is teremthet a piacon belül” - tették hozzá a szakértők.

MediaMarkt

Az idei karácsonyi időszak slágertermékei között továbbra is a telefonok, szépségápolási és konyhai háztartási gépek, televíziók, játékkonzolok, valamint álló porszívók szerepelnek. A kis háztartási gépek és konzolok esetében különösen erős hónapnak ígérkezik a december, mivel ezek a termékek ilyenkor a legnépszerűbbek. A televíziók és telefonok pedig hagyományosan nem maradnak ki a karácsonyi kívánságlistákból

- mondták el lapunknak a MediaMarkt szakértői, akik a konzolok kapcsán beszéltek arról is, hogy a avalyi ellátási problémák után idén már folyamatosan elérhetőek voltak a PS és Xbox konzolok áruházainkban, így az év során egyenletesebb forgalmat figyelhettünk meg. „Az év végén azonban a PS5 Pro megjelenése új lendületet adott a piacnak, mivel az új termék iránti kereslet gyorsan meghaladta a kínálatot. Emellett a Black Friday ajánlatok is jelentős -a tavalyi évhez képest nagyobb- eladásokat generáltak” - tették hozzá a szakértők.

Az elmúlt évek nagy sztárjával, az airfryerrel kapcsolatban arról tájékoztatták lapunkat, hogy az airfryerek az elmúlt években rendkívüli népszerűségnek örvendtek, „de idén az év utolsó negyedévében már érzékelhető egy kisebb visszaesés, amely részben a túlkínálatnak köszönhető” - fogalmaztak. Ennek oka, hogy mivel szinte minden gyártó és kiskereskedő kínálatában megtalálhatóak, a vásárlók egyre nehezebben igazodnak el a választékban. Az infláció hatására a vásárlói döntések az alacsonyabb árkategóriájú termékek felé mozdultak el.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 917 331 forintot 10 éves futamidőre már 6,55 százalékos THM-el, havi 214 520 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,73% a THM, míg a MagNet Banknál 6,85%; az Erste Banknál 6,91%, a K&H Banknál 6,98%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ezzel párhuzamosan a MediaMarkt szerint a robotgépek iránti kereslet is jelentős karácsony előtt. Miközben sok vásárló az alapmodelleket keresi, egyre inkább emelkedik az érdeklődés a prémium, magasabb árkategóriájú gépek iránt is. Ezek a multifunkcionális gépek számos feladatot elvégeznek: aprítanak, turmixolnak, húst darálnak és akár tésztát is dagasztanak. „A hosszú élettartam és a megbízhatóság miatt különösen népszerűek ajándékként” - közölték.

És ha már a tévék, ezek esetében továbbra is a nagyobb képernyőméretek, mint a 75”, 83”, 85” népszerűsége emelkedik. A vásárlók egy része a magas tudású, de kedvezőbb árú belépőmodellek iránt érdeklődik, míg mások a prémium, high-end kategóriájú nagyméretű tévéket keresik. „Az igények továbbra is a nagyobb képernyők és a kiváló képminőség köré összpontosulnak” - fogalmaztak.

Mi várható 2025-ben?

A vállalat szakértői szerint 2025-ben a várakozások szerint az elektronikai ipar továbbra is jelentős innovációk és a fenntarthatóság iránti elkötelezettség jegyében fog fejlődni. Az iparág legnagyobb kérdései közé tartozik a mesterséges intelligencia integrációja, valamint a környezetbarát és energiatakarékos technológiák elterjedése. „A gazdasági növekedés és a piaci kilátások hatással lesznek az elektronikai szektorra, de a fogyasztói kereslet és az új technológiai trendek várhatóan kiegyenlítik az esetleges gazdasági kihívásokat” - árulták el lapunknak.

Alza

Az Alza esetében A játékkonzolok piacán például egyértelmű a dominancia: a SONY PlayStation 5 iránti kereslet továbbra is kiemelkedő, a gaming PC-k esetében pedig a saját márkás ALZA PC modellek bizonyulnak a legnépszerűbb választásnak. A szépségápolási termékek iránti kereslet is töretlen: a vásárlók szívesen választanak elektromos fogkeféket, hajsütővasakat, hajvasalókat, valamint IPL epilátorokat és szakállvágókat. Ezek az eszközök egyaránt praktikusak és időtállóak, így ideális ajándékok is lehetnek az ünnepi szezonban.

A konyhai eszközök között az automata kávéfőzők, a forrólevegős sütők, a robotgépek és a porszívók vezetik a listát. Ezek a modern készülékek nemcsak a mindennapokat könnyítik meg, de a technológiai fejlődésnek köszönhetően egyre sokoldalúbb funkcionalitással érkeznek.

Az okoseszközök kategóriájában a mobiltelefonok és táblagépek uralják a piacot. A vásárlók körében továbbra is az Apple, a Samsung és a Xiaomi a legkeresettebb márkák, de az Google és a Motorola termékei iránt is növekszik az érdeklődés. A MacBookok és a játék laptopok szintén kiemelkedően népszerűek, míg az asztali PC-k piacán az Alza saját márkás megoldásai, valamint a mini PC-k bizonyulnak nyerő választásnak.

A kiegészítők között a VR szemüvegek, különösen a Meta modellek, nagy figyelmet kapnak. Ugyanakkor a billentyűzetek és egerek (pl. Rapture, Logitech), valamint a külső meghajtók (Kingston, Western Digital, SanDisk) is sokak kedvencei.

A szórakoztatóelektronikai eszközök piacán a televíziók (Samsung, LG, TCL) és a játékmonitorok (Samsung, Dell, MSI) iránt mutatkozik kiemelkedő érdeklődés. A vezeték nélküli fejhallgatók és hangszórók (Apple, JBL, Sony, Xiaomi, Marshall, Sonos) szintén a vásárlói kosarak gyakori szereplői. A fényképezőgépek és kamerák között az Fujifilm Instax, a Kodak, a Sony tükör nélküli kamerák, valamint az akciókamerák (GOPRO, Insta360, DJI) számítanak favoritnak, amelyek a vizuális tartalomkészítést kedvelők számára kihagyhatatlan választások.

Ha viszont csak külön a játékkonzolokra térünk ki, azokról elmondható, hogy a PlayStation konzolok nagyon jól fogynak. Ami az Xbox konzolokat illeti, az értékesítést jelentősen befolyásolja, hogy nagyobb a kereslet, mint az elérhető árukészlet a Series X termékből. „Ezért az Xbox esetében nagyobb visszaesésre számítunk a tavalyihoz képest” - tájékoztatták lapunkat.

Na, és mi a helyzet a magyarok kedvencével? A konyhai eszözök kategóriájában előkelő helyen, a top 3-ban áll az eladások terén az Alzánál az airfryer. Árak tekintetében a top 4 termék a 42 000 – 75 000 forint árkategóriába esik, az ötödik helyen egy 100 000 Ft feletti gép áll, míg a top 6-10 a 30 000 – 47 000 Ft közötti gépekből áll. Emellett top3 kategória a konyhai robotgép is. „Külön öröm számunkra, hogy a jól ismert márkák között a Siguro, az Alza saját márkás robotgépe is az első tíz legtöbbet eladott termék között szerepel. Ezeknél a termékeknél az energiafogysztás, a felszereltség mellett fontos az esztétikai tényező is, hiszen folyton szem előtt van, része a konyhának” - tették hozzá.

Szórakoztató elektronika terén az audio termékek körében legnagyobb érdeklődést a soundbarok, hordozható hangszórók, valamint a headsetek, fülhallgatók iránt mutatják vásárlóink, vezeték nélküli megoldással. Népszerű márkák: JBL, Samsung, LG. A Party típusú, nagyteljesítményű hangszórók iránt jelentősen növekedett a kereslet, melyhez mikrofon is csatlakoztatható. Televíziók esetében az 55” és 65” méretek a legkelendőbbek, ami a helyi piac szokásainak megfelel.

Mire számítsunk 2025-ben?

A hazai piac jövőbeni alakulását szerintünk két kérdés határozhatja meg az Alza szerint: tud-e a maga a hazai piac növekedni, illetve, hogy sikerül- e a keresletet fellendíteni?