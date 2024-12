Egyre több magyar mond le az igazi karácsonyfáról: új őrület terjed, ezt veszik inkább helyette

A legnagyobb hazai áruházak szerint idén durván 15 ezer és 20 ezer forint közötti összeget költ az áltagos magyar vásárló műfenyőre. Ugyanakkor sokan keresik a különlegesebb, ezért drágább darabokat, így a havas, előre feldíszített vagy fényszálas termékek is szerves részei a kínálatnak. Úgy tűnik, 2024 legnagyobb divatja az úgynevezett "slim" műfenyő, ami keskenyebb az átlagnál, így kisebb lakásokban is elfér - de sokan keresik a sarokba helyezhető "félfákat" is.

A karácsony egyik legnagyobb hagyománya a fenyőfaállítás, ám évről évre egyre több család szembesül a dilemmával: igazi fenyőt vagy műfenyőt válasszanak. Az igazi fenyő illata és természetessége sokak számára elengedhetetlen a karácsonyi hangulathoz, ugyanakkor a műfenyő praktikusabb és hosszú távon költséghatékonyabb megoldás lehet. Az is szerepet játszik a döntésben, hogy a műfenyő környezetbarátabb alternatívának tűnik, ha éveken át használják, bár az előállítása nem feltétlenül kíméli a természetet. Az érzelmek és a praktikusság mérlegelése így minden évben sok családot állít választás elé.

Az utóbbi években azonban a fenyőfák árának jelentős emelkedése még inkább a műfenyő irányába terelheti a vásárlókat. Az infláció és az importköltségek növekedése miatt az igazi fenyők ára gyakran meghaladja a családok költségvetését, különösen a nagyobb, dúsabb példányok esetében. Ennek hatására egyre többen dönthetnek úgy, hogy egyszeri nagyobb kiadással beruháznak egy tartós műfenyőre, amely évről évre elővehető. A drágulásról és annak hatásairól részletesen is érdemes beszélni, hiszen ez a trend nem csak a fenyőfák piacát, hanem a karácsonyi szokásainkat is befolyásolja.

Megkérdeztük a legnagyobb hazai kiskereskedőket, hogy a 2024-es szezoban milyen műfenyő kínálattal várják a vásárlókat. Arra is kiváncsiak voltunk, hogy melyek a legkeresettebb darabok, és milyen trendeket látnak a műfenyők piacán.

A nagyáruházak "igazi" fenyő árait pedig az alábbi cikkeinkben összesítettük:

Előre díszítve is keresik

Megkeresésünkre a Tesco közölte, hogy kínálatukban 12 féle műfenyő érhető el. Az idei évben újdonságokkal is készültek, mint a 120 cm-es, törzses havas műfenyű, a kifejezetten kis hellyel rendelkező lakásokra tervezett vékony, 180 cm-es műfenyő, valamint a 183 cm-es Pop up műfenyő, melyet már eleve feldíszítve árulnak az üzletekben.

Idei választékunkat a tavalyi tapasztalatok alapján alakítottuk ki, melynek köszönhetően ár-érték arányban jó, megfizethető és jól kinéző műfenyőket tartunk, némelyiket bogyókkal, tobozzal vagy akár világítással is felszerelve árulunk. Legalacsonyabb műfenyőnk 60 cm-es, míg legmagasabb 198 cm-es

- közölte az áruházlánc, majd pedig azt is kifejtették: adataik szerint jelenleg a legkelendőbb termék ebben a kategóriában a 180 cm-es havas hatású műfenyő, ezt követi a 198 cm-es sima zöld fa.

Míg a tavalyi év során azt tapasztaltuk, hogy vásárlóink a kisebb, 120-150 cm-es fákat keresték, addig idén újra a magasabb fáink népszerűbbek. Áraink a tavalyi évhez képest nem változta

- tette hozzá a boltlánc, viszont ehhez képest a kínálatuk jelentősen átalakult, így összességében szerintük ár-érték arányban jobb portékát kínálnak a 2023-as szezonhoz képest.

Tapasztalataink alapján elmondható, hogy egyre többen keresik a műfenyőket, akár élő fáról váltanak, akár régebbi műfenyőjüket szeretnék lecserélni egy élethűbb, jobb minőségűre. Sokan váltanak kisebb vagy nagyobb fára, azonban van, aki a dekorációja miatt dönt amellett, hogy lecseréli korábbi műfenyőjét egy fehér vagy havas fára. Vásárlóink között van, aki a praktikus megoldásokat keresi, éppen ezért vezettük be kínálatunkba a pop up, dekorral és világítással felszerelt fákat

- fogalmaztak. A termékeket november elejétől egészen karácsonyig árulják, a legtöbb eladást jellemzően a karácsony előtti két hétben tapasztalják. A legdrágább, egyben legmagasabb termékük 22 490 forintba kerül, mely jó minőségű, dús, havas hatású fa.

Eladásaink alapján elmondhatjuk, hogy vásárlóink jellemzően inkább választják jobb minőségű, esetlegesen drágább termékeket, mint az alacsonyabb árú, de olcsó hatású fákat

- összegezte a Tesco.

Megkeresésünkre Décsei Gergely, a fizz.hu kereskedelmi igazgatója közölte, kínálatukban jelenleg több mint 130 fajta műfenyő érhető el.

A legkelendőbb magasság 180 cm és 220 cm közötti, míg a típusok közül a kaukázusi luc és a nordmann kedveltek. Igazán különleges ajánlatok is vannak, melyek havas ágvéggel rendelkeznek. Jelenleg több mint 130 féle műfenyő érhető el a fizz.hu kínálatában, a legdrágább 216 250 forintba kerül. A fenyők átlagára meghaladja a 30 000 forintot

- részletezte Décsei Gergely, aki szerint a műfenyő szezon a karácsony előtti 2-3 napig biztosan kitart, kereskedő partnereik addig folyamatosan promóciókat szerveznek.

Sok helyen a vékonyított műfenyő a divat

Az Auchanban idén 26 fajta műfenyő található, az asztali, 30 centiméterestől a 210 centiméteres méretig. Újdonságaik közé tartozik a slim havas műfenyő, amit a kisebb térigény miatt kisebb lakásokba, üzlethelységekbe ajánlanak. Az optikai szálas műfenyő is közkedvelt, a havas fenyőkkel együtt. A boltláncnál a 150 centiméteres méret a legkelendőbb, illetve az asztali, a 30-40 centiméteres díszített vagy díszítés nélküli változat.

Ciklikusságot nem érzékelünk, a választékunk kialakítása több éves tapasztalat alapján készül, idén az eddigi eladások alapján jól sikerült megtalálnunk az érdeklődésre számottartó termékeket. Áraink alacsonyabbak vagy megegyeznek a tavalyi árakkal. A karácsonyi dekorációval megegyező ütemű forgalmi felfutás érzékelhető a műfenyő termékkörben is

- tették hozzá. A kínálatban 2024-ben a szibériai havas műfenyő a legdrágább, a 210 centiméteres változat a legnagyobb, úgy látják, hogy a vásárlók igénylik a különleges kinézetű termékeket, így ezt a típust is.

Többmilliós darabot is kínálnak, de van sarokba tehető "félfa" is

Kérdésünkre az eMAG azt közölte: összességében idén népszerűek az online vásárlók körében a karácsonyi kiegészítők, így az ünnepi fényfüzérek és más karácsonyi dekorációk, beleértve a műfenyőket is. A kínálatukban több mint 3300-féle műfenyő érhető el, ezek közt megtalálhatók díszítést vagy ledes világítást tartalmazó típusok is, de létezik például kifejezetten a szoba sarkába szánt “félfenyő” is.

A Marketplace kereskedőpartnereink kínálatában akár hatalmas, 5-6 méter magas műfenyők is elérhetők, különböző kivitelben, akár gyárilag feldíszítve, műhő dekorációval ellátva is. Egy ilyen extra élethű mesterséges óriásfenyő ára több millió forint is lehet – e sorok írásakor egy közel 3,7 millió forintba kerülő modell is elérhető

- részletezték. Tapasztalataik szerint a legnépszerűbbek a díszítés nélküli műfenyők, amelyet a vásárló a saját karácsonyi díszeivel, díszvilágításával láthat el.

Egy tipikus vásárló tavaly karácsony előtt, illetve a mostani szezonban is bruttó 18-20 ezer forint körüli átlagáron rendelt műfenyőt

- részletezte a webáruház. Tavaly karácsonykor egészen december 19-20-ig, tehát 4-5 nappal szenteste előttig adtak fel az ügyfelek rendelést műfenyőfákra.

Idén a 180 cm körüli műfenyők a legnépszerűbbek a felhasználók körében - tudtuk meg a Jófogástól. Ár szempontjából novemberben jellemzően 15 ezer forint körüli összeget költöttek a vásárlóik egy műfenyőre, a 15-20 ezer forint közötti fenyők a legnépszerűbbek.

A műfenyők átlagára 2022 és 2023 között nem mutatott jelentős változást, idén azonban az eladók valamivel magasabb árakat szabtak a hirdetéseikben: ez átlagosan 2000-3000 forintos növekedést jelent. A műfenyők kereskedelme stabil a Jófogáson, minden évben hasonló számú műfenyő cserél gazdát, ciklikusságot nem tapasztalunk

- árulta el az apróhirdetési portál. Úgy látják, a műfenyők szezonja elég korán kezdődik az eladói oldalon, már augusztus-szeptemberben megjelennek az első hirdetések az online apróhirdetési platformon. A vásárlók viszont gyakran az utolsó pillanatra hagyják a beszerzést.

Bár novemberben már érezhetően növekszik az eladás, a decemberi műfenyő-forgalom kétszerese a novemberinek

- osztották meg adataikat. A legdrágább műfenyők közé a háromdimenziós, extradús, élethű modellek tartoznak, amelyek között gyakoriak a havas hatásúak is. Ezek ára a magasságtól függően 100 ezer és 200 ezer forint között mozog. Ugyanakkor az adatok azt mutatják, hogy a vásárlók lélektani határa 100 ezer forint körül lehet.