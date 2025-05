Nagyot dob az Aldi a vásárlói felé: ennek rengeteg magyar fog nagyon örülni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Újabb mérföldkőhöz érkezett az ALDI applikáció. A vásárlók mostantól bármely ALDI-áruházban beváltható kuponokkal is találkozhatnak a telefonos alkalmazásban. A májusi kuponakcióban most minden 10 000 forintot elérő vásárlásnál egy 1000 forintos kupon váltható be, amit akár az akciós újságból kivágva, akár a telefonról is bemutathat a vásárló.

Immár tíz éve működik az ALDI mobiltelefonos applikációja, amely Android és iOS platformra is letölthető. A vásárlók között rendkívül népszerű az app, hiszen több mint 1,5 millió felhasználó töltötte már le a Play áruházból, illetve az App Store-ból - közli az üzletlánc. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A legnépszerűbb funkciója a mobilos megoldásnak az akciós kínálat böngészése, amiben az egyes kedvenc termékekhez akár értesítő is beállítható. Ugyancsak sokan használják az app digitális bevásárlólistáját, böngésznek az itt található receptek között, de az online üzletkeresőt is gyakran igénybe veszik, amely megmutatja a felhasználóhoz legközelebbi ALDI-áruházakat. Az app most újabb funkcióval bővült, így a jövőben az ALDI-üzletekben beváltható kuponok is elérhetők lesznek az alkalmazásban. Az áruházlánc tavaszi kuponakciója során, május 2. és 31. között, 1000 forintos kupont találnak a felhasználók az appban, amelyet 10 000 forintot elérő vásárláskor lehet igénybe venni. Vásárlásonként és személyenként egy kupon váltható be, de minden, legalább 10 000 forintos vásárlásnál felhasználhatnak egy újabb kupont, így gyakorlatilag az applikációban található 1000 forintos kupon egész májusban korlátlan számban és bármilyen termék vásárlására felhasználható, az ALDI valamennyi áruházában.

