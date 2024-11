Súlyos drágulás érte el a magyarok egyik kedvenc üdítőjét: nincs más hátra, ezt át kell vészelni?

A narancs- és citromdrágulás ősszel elérte Magyarországot, a citrusfélék és a belőlük készülő termékek árai durván kilőttek. A narancslé világpiaci ára az elmúlt hónapokban soha nem látott magasságokba emelkedett, és ha a jelenlegi trend folytatódik, a sokak által kedvelt ital lassan luxuscikké válhat - írja az Agrárszektor. A folyamatos drágulás egyik fő oka egy világszerte terjedő betegség, mely a citrusféléket támadja.

2020 elején még stabilan 2,2 USD/kg körül mozgott a narancslé világpiaci ára a Business Insider adatai alapján, addig 2024 elejére 7,5 USD/kg-ra szökött fel, szeptemberben pedig elérte a történelmi csúcsnak számító 12,3 USD/kg árszintet. Ezzel párhuzamosan a boltokban is egyre magasabbak az árak Magyarországon is. Amíg 2023-ban 764 Ft volt az 1 literes 100 százalékos gyümölcstartalmú dobozos narancslé éves fogyasztói átlagára, addig a termék idén januárban 857 Ft-ba, júniusban 904 Ft-ba, októberben pedig már 988 Ft-ba került.

A folyamatos drágulás hátterében egyfelől egy világszerte terjedő betegség, a citrus- vagy narancszöldülés áll, amelyet sárga sárkánykór vagy huanglongbing néven is ismernek. A súlyos terméskiesést okozó fertőzést a Candidatus liberibacter baktériumnemzetség fajai okozzák, amelyeket egy apró rovar, az afrikai és az ázsiai citrus levélbolha terjeszt - írja a lap. A termelési adatok drámai visszaesése jól szemlélteti a helyzet súlyosságát: Floridában az 1997-98-as szezonban még 244 millió láda narancsot termeltek, idén viszont ennek mindössze 6,15 százalékát, azaz 15 millió ládát várnak. Ez még a tavalyi történelmi mélypontnál is 3 millió ládával kevesebb.

Farkas Zsuzsa, az Állatorvostudományi Egyetem Élelmiszerlánc-tudományi Intézet Digitális Élelmiszertudományi Tanszék tudományos munkatársa az Agrárszektornak elmondta, a betegség terjedését több külső tényező, főként a globalizáció és a klímaváltozás segítette elő. "A globalizáció révén a különböző országok közötti kereskedelmi és egyéb kapcsolatok fokozódnak, ami megkönnyíti a kórokozók és kórokozó vektorok országok, de akár kontinensek közötti elterjedését is. A szállítmányozás és a nemzetközi kereskedelem során az élelmiszerek gyorsan és széles körben elérhetők, de ez növeli a fertőzések és a betegségek átvitelének kockázatát is. Ezen felül a klímaváltozás hatására megváltoznak az ökológiai feltételek, ami kedvez a különböző vektorok, például a rovarok új területekre való betelepülésének és populációnövekedésükhöz vezethet" – hangsúlyozta a szakember. Hozzátette: ez a jelenség különösen aggasztó, mivel a vektorok terjesztette betegségek, mint amilyen a citruszöldülés is, egyre gyakoribbá válhatnak, és ezzel együtt az élelmiszerlánc biztonsága is veszélybe kerülhet.

