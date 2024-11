Simán tönkre mehet az ünnep, ha így vásárolsz 2024-ben: ezt nem éri meg kockáztatni idén karácsonykor

Az internetes kereskedők, csomagküldők csak arany negyedévnek nevezik az évnek ezt az időszakát, ugyanis a legnagyobb forgalom minden évben októbertől decemberig realizálódik. Ebben nem kis szerepe van a Cyber Monday-kedvezményeknek, Black Friday-akcióknak és a karácsonynak. A november hónap produkálja minden évben a legnagyobb kiugrást már 2018 óta, azonban arra, hogy októberhez képest meredeken kilőjenek az eladások egészen 2020-ig kellett várni. A vásárlók is jobb, ha felkészülnek: a webáruházak és csomagküldők év végi túlterheltsége ugyanis azt eredményezheti, hogy megnyúlnak a szállítási idők, akadoznak a szolgáltatások. Mutatjuk, ebből a szempontból mit tartogathat még 2024.

A karácsonyi ajándékokat mineden évben jobb minél korábban beszerezni. Ezzel nem csak pénzt, hanem rengeteg bosszúságot is megtakaríthatunk: az ember hajlamos elfelejteni, hogy a webáruházak és a csomagküldők túlterheltsége mennyi kellemetlenséggel jár minden évben. Időközben kifogyott készlet miatt törölt rendelések, megnyúló kiszállítási idők, átirányítások távolabbi csomagautomatákhoz, elkeveredő csomagok, elérhetetlen ügyfélszolgálat: aki gyakran az internetről, annak nem ismeretlenek ezek az anomáliák. Ilyen és ehhez hasonló akadozások halmozottan fordulhatnak elő az év vége felé közeledve, amikor a szolgáltatók és kereskedők elúsznak az ünnepi dömpingben. Már októberben is előfordultak fennakadások, azonban az igazi csomaghorror csak most következhet.

A netes kereskedők és csomagküldők számára igazi aranyidőszak köszönt be októbertől, az éves forgalom jelentős része ebben a negyedévben realizálódik. Ahogy az alábbi grafikonon látható, az elmúlt évtizedben már mindig meglátszott az év végi számokon a forgalom növekedése, 2018-tól pedig a november hónap kifejezetten kiugrónak számatott. A koronavírus világjárvány első évében, 2020-ban elképesztő mértékben nőtt a vásárlások volumene.

Azóta pedig november és december folyamán kiugróan nő a forgalom novemberben. Igaz, ha számolunk az inflációval máris nem olyan fényesek a számok, azt viszont megmutatják, mennyivel nagyobb a webáruházak és csomagküldők forgalma, mint az év más szakaszaiban:

Vagyis a kereskedők és szolgáltatók rengeteg vásárlót szolgálnak ki, sokkal többet, mint az év más szakaszaiban. Ez pedig azzal is jár, hogy több kellemetlenséget tapasztalhatnak a vásárlók a megnövekedett forgalom miatt a rendelés, szállítás, ügyfélkezelés során.

Ezért is érdemes minél előbb megrendelni az ajándékokat karácsonyra, hogy ha közbe is jönne valami gikszer, biztosan ideérjenek az ünnepekre. Ha szeretnénk elkerülni, hogy a zsúfolt csomagautomaták miatt később szállítsák, vagy átirányítják a megrendelésünket, válasszuk a személyes átvételt. Ugyan az abból a szempontból kényelmetlen lehet, hogy nem tudjuk akármikor felvenni a csomagot, csak nyitvatartási időben.

Érdemes azzal is számolni, hogy a csomagszállítás költsége már tetemes költség, gyakran az autómata vagy a személyes átvétel sem olcsóbb. Mára bevett gyakorlat az is, hogy az utánvétes, vagyis nem előre fizetett csomagok eetében felárat számít fel a kereskedő. Érdemes lehet összevárni emiatt a rendeléseket. Ha pedig ezeket a költségeket szeretnénk mind megspórolni, egyúttal azt a sok bosszúságot is idén, ami a netes rendelésekkel járhat, választhatjuk azt a divatjamúlt megoldást, hogy fizikai, offline boltban vásárolunk ajándékot.

Az internetes vásárlás aranykora úgy tűnik azzal végetért, hogy csaknem mindenki rászokott a netes rendelésre. Hiába van már a városokban gyakorlatilag minden sarkon egy utcaképet roncsoló csomagautomata, csinálta meg az összes mikrovállalkozás a webáruházát, egyre terjeszkednek és egymással versengenek a csomagküldő cégek, kötelező alternatívaként felajánlania a kereskedőknek az MPL-kiszállítást, a szolgáltatás minősége érezhetően rosszabb, mint évekkel ezelőtt volt. Hiába lépett előre óriásit előre a szektor, azzal a hatalmas kereslettel, ami az utóbbi években rájuk szakadt, még mindig nem tudják tartani a lépést úgy, mint egykor.

Vigyázz, le ne buktasson az algoritmus!

A netes karácsonyi ajándék vásárlásnak nem csak az a veszélye, hogy nem ér időben oda a csomag, magas szolgáltatási díjakkal szembesülhetünk, vagy az átvétellel akadhatnak gondok. Aki óvatlanul kutakodik a neten, az azzal szembesülhet: idejekorán lebuktatta az algoritmus, oda a meglepetés.

Egyrészt, teljesen hétköznapi működése az algoritmusnak, hogy amire egyszer rákeresünk, onnantól olyan célzott add-okkal áraszt el bennünket. Ha valakinek a környezetünkben alkalma van rápillantani a telefonunk, más eszközeink képernyőjére, akkor kezdhet gyanakodni, mégis miért kapunk mi ilyen vagy olyan hirdetéseket. A másik lépés, ha vannak közös használatú szolgáltatások, mint a streaming, ahol szintén feljönnek a célzott hirdetések, amelyek reagáltak a kutakodásunkra.

Az igazság azonban az, hogy hiába lennénk nagyon óvatosak a saját, vagy közös képernyőkkel, már ez sem elég. Ugyanis azok, akikkel intenzív kapcsolatban állunk, sok üzenetet, e-mailt váltunk, azokat erős kapcsolatnak ítéli az algoritmus és számukra is feldobhat hasonló reklámokat, mint amikre mi nemrég kerestünk. Ha például hirtelen pizzéria reklámok ugranak fel nekünk, pedig nem is gondoltunk jó ideje a pizzára, akkor biztosak lehetünk, hogy közeli barátaink közül valaki pizzát rendelt. Sőt, talán ijesztő, de az is elég, hogyha pizzarendelést emlegettek, mert manapság már a falnak is füle van.

Ezért legyünk óvatosak, ha olyan meglepetést tervezünk, amit semmiképp sem szeretnénk, hogy hamarabb kitudódjon. Ennek tipikus, súlyos esete a jegygyűrű vásárlás. Ha a leendő vőlegény óvatlanul 100-szor rákeres a jegygyűrűkre, akkor jó eséllyel a párjánál előbb-utóbb gyűrű hirdetések fognak felugrani. Természetesen előfordulhat, hogy az illető nem is gyanakszik, miért éppen most kerül elé egy ilyen hirdetés, aki azonban kicsit is érti az algoritmusok működését, könnyen levonhatja a helyes következtetést.

Mit tegyünk, hogy a meglepetés valóban meglepetés maradjon?