Legendás terméket akcióz le a héten az Aldi: mivel űbereli ezt a leárazást a Lidl, Tesco, Penny?

Singer varrógép, airfryer, széf, de már a Black Friday meglovaglása is várja a 44. héten a magyar vásárlókat. A Pénzcentrumon összegyűjtöttük a 44. hét legizgalmasabb bolti akcióit, úgyhogy most már te is tudod, mit keress árgus szemekkel az Aldilban, Lidl-ben, Pennyben vagy a többi boltban.

Ahogy az hétről hétre lenni szokott, a Pénzcentrumon mindig beszámolunk a legnagyobb hazai láncok akcióiról. Tesszük mindezt azért, hogy a vásárlók a lehető legjobban felvértezhessék magukat, mit és hol érdemes keresniük az adott héten. Nem lesz ez másként most sem, ugyanis már most tudjuk azt, milyen akciókkal készülnek a legnagyobb boltláncok október 31-től egészen november 6-ig.

Ezek között pedig vannak igazán nagy dobások. Lesz például szó Singer varrógépről, de lesz itt airfryer, különböző autóápolási cuccok vagy éppen neves masszírozó készülék, de gofrisütő és bútorszéf is. Mutatjuk tehát, milyen akciókat érdemes bekarikázni ezen a héten mindenkinek.

Óriási akciók a 44. héten

Aldi

Mustránkat ezúttal az Aldival kezdjük, akik a legendás Singer varrógépgyár egyik termékét akciózták le a héten. A november 3-tól induló akció keretei között a mobil varrógépet 4 499 forintért lehet majd megvásárolni, amihez jár még 3 darab orsó, tűbefűző, tartalék tű, cérnatartó, illetve 4 darab elem is. Sőt, a termékre 3 év jótállást biztosítanak.

Aldi akció a 44. hétről

Mostani akciójával az Aldi egyértelműen a Lidl után szaladt, ők ugyanis nem is olyan régen a legendás gyár egy másik modelljére hirdettek akciót. Igaz, az egy jóval komolyabb eszköz volt, ám a mostani Aldis darab is azért jóval olcsóbb, mint például amennyiért az Árukeresőn megtaláltuk. Az ottani ajánlatok ugyanis 6-7 ezer forinttól kezdődnek, de akad olyan is, aki több mint 9 ezer forintért árulja a varrógépet.

Az Aldi másik izgalmas ajánlata egy bútorszéf, amit a diszkont 19 990 forintért árul, és ugyanúgy 3 év jótállást biztosít rá. A széf programozható elektronikus zárral van felszerelve, persze tud mechanikus vésznyitást is. A termék összességében biztonságot ígér az ember iratainak és értéktárgyainak az illetéktelen hozzáférésektől. Elemekkel és szerelési anyagokkal együtt kapható.

Aldi akció a 44. hétről

Szintén izgalmas ajánlat a diszkonttól néhány 100 százalék pamutból készült ágyneműhuzat. Az akciós kiadvány szerint Harry Potteres és Jóbarátokos huzat is lesz. Ezeket 7999 forint helyett 6999 forintért lehet majd megvásárolni.

Izgalmas ajánlata a diszkontnak a 7999 forintért kapható elektromos gofri- vagy palacsintasütő is, illetve egy úgynevezett büfé melegentartó 12 990 forintért. Mindkettőre három év jótállást vállal a lánc.

Aldi akció a 44. hétről

Ugyancsak említésre érdemes a kínálatból egy Fascia nevezetű masszázspisztoly, amit csütörtöktől a készlet erejéig lehet majd megvásárolni 17 990 forintos áron. A szerkentyűhöz 3 év jótállás, hordtáska, és különböző fejek is járnak.

Aldi akció a 44. hétről

Lidl

A diszkont 44. heti akciói közül érdemes kiemelni egy kompakt kis airfryert, amit most 17 999 forintos áron árulnak majd. Az eszközben a hőmérséklet 60-200 fok között állítható, kb. 2,2l a kapacitása, és 1500W a teljesítménye.

Lidl akció a 44. hétről

Ugyancsak izgalmas ajánlatokat tartogat a diszkont az autósoknak is. Ezeket a különleges akciókat két oldalon jegyezi a vállalat. Lehet itt akkumulátortöltőt kapni indítófunkcióval 19 999 forintért, de lesz itt hidraulikus autóemelő 7999 forintért, ahogy szerelőágy is 11999 forint helyett 9999 forintért. És ha mindez nem lenn elég, vásárolhatunk autóponyvát 4999 forintért, ahogy thermo szélvédő fóliát is 2222 forint helyett 1999 forintért.

Lidl akció a 44. hétről

Ha mindez nem lenne elég, kifejezetten a hétvégén, tehát szomba-vasárnap elérhető lesz porszívó is a Lidl kínálatában. 22 222 forint helyett 19 999 forintért, 5 méteres hálózati kábellel és HEPA-szűrővel.

Lidl akció a 44. héten

A télre készülve érdemes kiemelni a Lidlnek egy további akcióját, ami november 4-től lesz elérhető az üzletekben. Ez egy fali kerámia fűtőventilátor, amit 14 999 forint helyett 11 111 forintért árul majd a diszkont 3 év jótállással, max 2000W teljesítménnyel.

Lidl akció a 44. hétről

Tesco

A Tesco legizgalmasabb ajánlatai egyértelműen a közelgő téli fűtési szezonhoz kapcsolhatók. A hiper ugyanis rengeteg kályhát, illetve kandallót árazott le. Lehet majd kályhát kandalló vásárolni 59 990-79 990 forintért, de lesznek drágább darabok 125-130 ezer forintért is. És aki szeretne, az még sparheltet is vásárolhat 149 990 forintért. Megspékelve az egészet egy szén-monoxid érzékelővel is.

Tesco akció a 44. héten

Spar

A Sparnál leginkább azon akadt meg a szemünk, hogy november elején máris durrantják a Black Week-et, azaz a fekete hetet, utalva ezzel a Black Friday akciókra. Ennek keretében 40-50 százalékos akciókat adnak üdítőkre, illetve olyan háztartási szükségességekre, mint a toalettpapír, mosószer vagy éppen folyékony szappan. De lesz leárazva vízszűrő kancsó 9999 forint helyett 6999 forintért, vagy éppen fülhallgató 8999 forint helyett 4499-ért.

Spar akció a 44. héten

Penny

A Penny a 44. heti akciós újságját egyértelműen a karácsonyi dekorációkra húzta fel. Az alap akciók mellett több oldalon hirdetnek ugyanis kültéri és beltéri égősorokat 1000 forintos ár alattiról indulva egészen 7 ezer forintig. De akad itt rengeteg díszítőelem is, például 600 forintos ablakmatricától 3999 forintos karácsonyi manó plüssig, egész dekor szettekig.

Penny akció a 44. héten

Nem vettünk észre valamit? Meglehet! Lapozd át te is a boltok legfrissebb akciós kiadványait, hogy első kézből értesülj a legjobb ajánlatokról!