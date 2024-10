Brutál áremelésre ébrednek a magyar családok: újra alapélelmiszerek ára növekszik, ez sokkoló

Egy év alatt nagyon megugrott a 2,8 százalékos UHT tej, az uborka és a finomliszt ára is. De egy hónap alatt, augusztus és szeptember között a paradicsom, a citrom, de az ESL tej is brutálisan megdrágult. Mutatjuk egy év, és egy hónap csúcsdrágulóit.

2024. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,0 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, miközben egy hónap alatt átlagosan 0,1 százalékkal csökkentek – derült kis a KSH legfrissebb adatközléséből. Ezek a számok azonban csak a jéghegy csúcsát jelentik a drágulási listák tekintetében, ugyanis hiába viszonylag alacsony az éves átlagszám, és lett havi szinten is olcsóbb az életünk, bőven találni olyan termékeket, amik még most is brutálisan drágulnak.

Idén szeptemberben éves alapon például még mindig nagyon megdrágult a tartós tej, az uborka, de a liszt is. Miközben havi szinten átlagosan bár olcsóbb lett az élet, addig a paradicsom, a citrom, de az ESL tej ára is jócskán kilőtt. Ahogy szoktuk, a friss adatok nyomán a KSH 177 terméket/szolgáltatást tartalmazó listájáról mutatjuk az elmúlt egy év és egy hónap csúcsdrágulóit.

Egy év legnagyobb drágulói

Miközben az éves átlagos drágulás mértéke 3 százalékos volt a vizsgált időszakban, addig a legjobban dráguló termék ára ennél 15-ször (!) nagyobb mértékben nőtt. Az év csúcsdrágulója címet ezzel a teljesítménnyel a 2,8 százalékos UHT tej érdemelte ki. Az átlagára ugyanis 45,5 százalékkal 310 forintról 451 forintra emelkedett. De szintén nagyot, több mint 35 százalékot nőtt az uborka és a finomliszt átlagára is.

Ugyancsak 30 százalék fölött drágult a paradicsom, de több mint húsz százalékkal lett drágább a dobozos narancslé és a citrom is. A top10-be ezen felül még 4 termék fért be, mindegyik 15 százalék feletti drágulással. Ilyen volt az őrölt kávé, a zöldpaprika, az alma és a szombat esti mozijegy is. Sokkoló belegondolni, hogy a 10 legjobban dráguló termék közül 9 (!) még mindig élelmiszer.

Na, persze valahogy az éves kedvezőbb adatoknak is ki kellett jönniük, úgyhogy például tavaly és idén szeptember között a vöröshagyma kilója átlagosan 25,7 százalékkal lett olcsóbb, de 15 százalékot mérséklődött a férfi átmeneti kabátok és a rétesliszt ára is. Ugyancsak több mint 10 százalékkal olcsóbb lett a gázolaj, a csirkecomb, a 4 tojásos spagetti, a sárgarépa, az olajtöltésű villamos radiátor, az akácméz, az étkezési só, a téliszalámi és a csemegekukorica-konzerv is.

Egy hónap alatt is brutálisan nőnek az árak

Országos átlagban nemhogy nőttek volna, de még csökkentek is az árak. Ez azonban nem minden termék esetében van így. Olyannyira nem, hogy például a paradicsom kilója több mint 21 százalékkal drágult augusztus és szeptember között, 719 forintról 873 forintra. De ugyancsak 20 százalék feletti drágulást produkált a citrom kilója is, 1090 forintról 1310 forintra. De 12 százalék felett emelkedett a 2,8 százalékos ESL tejek átlagára is.

Nyolc százalék feletti átlagáremelkedésen ment keresztül a 2,8-as UHT tej, az uborka, de a női átmeneti kabát is. A top10-be pedig befért még a zöldpaprika, a narancs, a 20 százalékos tejföl, a dobozos narancslé és a 80 százalékos vaj is. Ezen termékek átlagára 5-8 százalék közötti mértékben drágult egyetlen hónap alatt. A 10 termék között itt is 9 élelmiszer.

Voltak persze nagy csökkenők is, ahogy véget ért a nagybetűs turisztikai szezon szinte az összes szállásféle olcsóbb lett 7-9 százalékkal, legyen szó 4 csillagos szállodáról vagy apartmanokról. De olcsóbbak lettek a lázmérők, a benzin, a gázolaj, de még a körte is. Ezek átalgára mindnek legalább 4 százalékkal csökkent.