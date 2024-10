Brutálisan megdrágulhatnak ezek a termékek is a magyar boltokban: vége a jó világnak

A klímaváltozás már a fűszeripart is sújtja. A változó időjárási minták és a hőmérséklet emelkedése világszerte megnehezítik a fűszerek termesztését. A gazdálkodók egyre komolyabb kihívásokkal néznek szembe, miközben a vásárlók is érzékelhetik a fűszerárak ingadozását. De vajon milyen jövő vár a termelőkre és a piacokra? - ennek járt utána a HelloVidék.

Kaliforniában a hosszú aszályok jelentős mértékben korlátozzák a fűszerek öntözéséhez szükséges vízkészletet. A termelők kénytelenek a talajvízre támaszkodni, ami hosszú távon fenntarthatatlan. Indiában a monszunszezon kiszámíthatatlanná vált, ami komoly nehézséget okoz a fűszertermesztőknek, mivel a fűszernövények vízigénye nagy. Mindkét országban a gazdálkodók új technológiákhoz, például csepegtető öntözéshez és fenntartható mezőgazdasági módszerekhez fordulnak.

A fenntarthatóság iránti igény globálisan is megjelent a fűszerpiacon. Az újrahasznosítható csomagolás és az ökológiai gazdálkodás elengedhetetlenné vált, különösen a prémium minőségű fűszerek előállítói körében. Marosán Zoltán, a Manília vállalat vezetője szerint a magyar piacon is egyre nagyobb az érdeklődés a minőségi, fenntartható forrásból származó fűszerek iránt, noha az időjárási kihívások itt is érzékelhetők.