Indul a dióhorror a magyar boltokban: mélyen a zsebébe nyúlhat, aki karácsonyig kivár?

Az idei év nem tartogatott akkora kihívást a hazai diótermelőknek, mint a korábbiak és az inflációs horrort is messze magunk mögött hagytuk. A 6 ezer Ft/kg-ot súroló átlagárak már mérséklődtek, azonban idén is mélyen a zsebébe nyúlhat, aki magyar diót szeretne felhasználni az ünnepi, vagy akár a hétköznapi ételek elkészítéséhez. Érdemes lehet már most elkezdeni figyelni a dióakciókat, hogy kedvező áron vásárolhassunk be a közelgő ünnepekre.

Az elmúlt 10 év adatai alapján azt láthatjuk, hogy hiába nőtt a dió termőterületének nagysága Magyarországon, azt nem követi a betakarított termés mennyiség. A termésátlag csökkenésére a termelők évek óta figyelmeztetnek. 2022-ben az aszály is nagy kihívást jelentett, de tavaly már jó termésben bíztak a hazai dióültetvényeken gazdálkodók a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közlése szerint. Már akkor is jelezték, hogy a tengerentúli dióval nehezen tudja tartani a versenyt a hazai áru és a termesztés hatékonyságának növelése érdekében elengedhetetlen a termesztéstechnológia fejlesztése és a művelési rendszerek korszerűsítése. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A 2023-as hazai diótermésről még nincsenek végleges, hivatalos adatok, azt azonban tudjuk, hogy 2022-ig bezárólag egy csökkenő tendenciát lehetett megfigyelni. Hiába nőtt a termőterület és azon belül is a betakarított terület nagysága, a betakarított termés ezt a növekedést nem követte le, így a termésátlagok csökkentek. 2023-ban elvileg már jobb éve volt a hazai diónak, azonban nagyon nehéz versenyeznie az amerikai és a kínai dióval. A NAK, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB), valamint a Szatmári Diókert Kft. szervezésében megvalósuló dió szakmai napon elhangzott, hogy bár az elmúlt 10 évben a támogatási konstrukcióknak köszönhetően jelentősen nőtt a hazai dióültetvények területe – a korábbi 6000 helyett ma már 9200 hektárt is meghaladó területen folyik diótermesztés az országban –, a termésmennyiség azonban nem emelkedett. Sőt, a termésátlagok sok esetben a hektáronkénti 1-1,5 tonnát sem érik el, szemben a versenytársainkkal, ahol a 4-5 tonnás hektáronkénti átlag sem szokatlan. Ennek oka a szakértők szerint, hogy még mindig nagyon sok az elhanyagolt, a termesztéstechnológiát tekintve alacsony színvonalú dióültetvény, a jól művelt, prosperáló ültetvények nagysága 3000 hektár alatt van az országban. Ez utóbbiakban azonban – ahol intenzív körülmények között folyik a diótermesztés – a 3 tonnás átlag is elérhető. Nem kell már a magyaroknak a drága magyar dió? A szakmai napon kitértek arra is, hogy amíg a magyar dió piaca 2006 és 2019 között meredeken felfelé ívelő pályán volt, ezt követően sajnos megtorpant a kereslet. Hazánk az éves 6450 tonna terméssel a diótermelő országok rangsorában a harmincadik helyet foglalja el, a viszonylag kis termelők közé tartozik. A hazai dió kivitele héjas dió és dióbél formájában is folyamatos csökkenést mutat. A héjas dió piaca az elmúlt időszakban átalakult, az apróbb és olcsóbb diót keresik a fogyasztók, ami a multik terjeszkedésének tudható be. A nagyméretű diókat – 34 mm felett – ugyanis nem tudják kis kiszerelésbe csomagolni az áruházak. A magyar fajták azonban jellemzően nagyobb méretűek, nem ritka a 36-40 mm-es méret sem, amit az áruházláncok elsősorban lédig formában tudnak beemelni a kínálatba, a nagybani piacokon pedig 5-10 kg-s kiszerelésben értékesíthető. A KSH fogyasztói árakat monitorozó statisztikái szerint a tisztított dió, csomagolt is (nem darált, nem cukrozott) kilója 2011-ben 2560 forintba került, míg 2023-ban már 5720 forint/kg volt az éves átlagár. Az utolsó legdrágább havi átlagár 2023 januárjában fordult elő, ez 5940 forint volt, az utolsó ismert havi átlagár ennél jóval alacsonyabb, 5490 forint/kg volt. A 2022-es diódrágulás hátterében több tényező állt, leginkább az globális termelést meghatározó aszályos idő játszott közre. A KSH az árak összeírásánál azt nem is veszi figyelembe, hogy magyar vagy import dióról van szó. A 2023-as évi termés - amely meghatározza az idei árakat - már jobb volt, viszont a hazai diótermelés problémái mélyebben gyökereznek. Aki magyar diót akar vásárolni, idén is a zsebébe nyúlhat. Az általánosságban igaz, hogy a dióárak ősszel - vagy már nyár közepétől - elkezdenek felkúszni, bár nem számottevően. Ebből a szempontból volt rendkívüli a 2022-es év, amikor az infláció elszabadulása a dióárakat is drasztikusan emelte. A magyar vásárlók döbbenten tapasztalhatták, hogy a korábban drágábbnak számító magvak - mint a mandula, vagy kesudió - kilója kevesebb volt, mint a dióé, amely a karácsonyi sütés-főzés elengedhetetlen alapanyaga. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A nyugdíjasok ugyanannyi, a dolgozók 20%-kal több diót vehetnek Ha megnézzük, hogy viszonyultak az elmúlt években a dió átlagárak az átlagbérhez és a nyugdíjakhoz, azt láthatjuk, hogy a nyugdíjasok közel annyi tisztított diót vásárolhatnak a járandóságukból, mint tíz éve, a dolgozók fizetéséből azonban ötödével többre futja. Hiába tehát az óriási áremelkedés, dióban mérve a nyugdíjak megtartották, a magyar fizetések pedig növelték is az értéküket. Érdekes különbség, hogy amíg a béreknél 2014 óta stabilan kitartott az emelkedés, az átlagnyugdíjakból csökkent a vásárolható diómennyiség. Csak 2022-ben értek ugyanannyit újra dióban a nyugdíjak, mint 2014 előtt. Ezt ábrázolni nem tudjuk, de érdemes szem előtt tartani, hogy a nyugdíjak és a bérek tekintetében is egyre szélesebbre nyílik az olló, tehát ahogy növekszik egy tehetősebb réteg, úgy nő a leszakadók száma is. Összességében lehetséges, hogy emelkedés történt, ugyanakkor mégis egyre többen vannak, akiknek az egykor filléres magyar dió már luxus csemegének számít. Mindenesetre akárhogy is alakulnak karácsonyig a dióárak, minden bizonnyal jobban jár, aki előre megveszi azt. Aki spórolni szeretne, annak érdemes már most elkezdeni figyelni a dióakciókat, akár a diszkontokban, akár a piacokon. A dió jól eltartható, nem fog az ünnepekig megavasodni. Kutatás az előrehozott szezonális akciókról Évek óta megfogyelhető trend, hogy egyre korábbra hozzák a kereskedelmi láncok a szezonális ajánlataikat. Így egyre gyakoribb, hogy már szeptember végén megjelennek a boltok polcain a karácsonyi desszertek, a puszedlik, a fahéjas kekszek, egy-egy divatos karácsonyi manó, sőt akár a püspökkenyér is. A bátrabb kerekedők pedig már augusztus végén ledobják a karácsonyi bombát. Te mit gondolsz erről a kereskedelmi gyakorlatról?

Címlapkép: Getty Images

