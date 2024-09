Hát elkezdődött, robotokat vezet be boltjaiban a Tesco: így néznek ki, ezt kell róluk tudni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Tesco biztonsági robotokat állított szolgálatba több brit üzletében is. Az eszközöket zárás után üzemelik be, hogy megakadályozzák a betöréseket. Kiderült, több más brit üzletlánc is próbálkozik hasonlóval.

A Tesco biztonsági robotokat állított szolgálatba több brit üzletében is, ez a legújabb intézkedését a bolti bűnözés elleni fellépésben. A Grocery Gazette szerint az új, PID360 nevű biztonsági robotokat a Deter Tech nevű biztonságtechnológiai cég fejlesztette, és számos Tesco üzletben telepítik majd az országban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A robotoknak 360 fokos kamerájuk van, a boltok bejáratainál helyezik el őket a zárva tartás idejére, hogy észleljék a betörőket. Az eszközöket korábban építkezéseken használták bűnözők felderítésére, úgy tűnik, a Tesco is bízik az elrettentő erejükben. A lap szerint az eszközöket több veszélyeztetett helyszínen is bevetik, például Manchesterben, Bristolban és Newcastle-ben. Hogy mindenki el tudja képzelni, hogy is néznek ki a robot biztonsági őrök, ebben a videóban be is mutatják őket egy expón: Ezzel egy időben a Morrisons nevű kiskereskedelmi lánc is bevezetett hordozható robot biztonsági kamerákat az alkoholos italok részlegén, a próbaverzió heves vitát váltott a vásárlók körében, sokan azt mondták, az új megfigyelőeszközök miatt „bűnözőnek” érzik magukat. A Daily Star szerint a Tesco robotjai 47 másodperc alatt riasztják az áruházvezetőket, ha valami rendkívülit észlelnek, és segítenek megelőzni „az esetek 80 százalékában a betöréseket”. A gépeket úgynevezett Smartwaterrel is lehet használni – ez egy igazságügyi nyomjelző megoldás, mint az ATM-ekben vagy a bankfiókok pénztáraiban lévő festékpatronok. JÓL JÖNNE 2,6 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 584 927 forintot igényelnél 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 57 984 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 13,10 %), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank 58 104 forintos törlesztőt (THM 13,20%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) A behatoló észlelésekor a robot 114 decibeles hangerővel kezd szirénázni, amelyet villogó fények kísérnek. Pár másodperccel később egy férfihang a következő üzenetet harsogja: „Figyelmeztetés, ez a biztonsági szolgálat, az ön jelenlétét észleltük, a tulajdonost és a rendőrséget értesítettük.” Ezután a robotok elküldik a felvételeket a központi vezérlőbe, ahol az ügyeletes biztonsági személyzet szakemberei döntenek arról, hogy a helyszíni biztonsági szolgálatot értesítsék, vagy egyből a hatóságokat hívják-e, erősítéssel. Kutatás az előrehozott szezonális akciókról Évek óta megfogyelhető trend, hogy egyre korábbra hozzák a kereskedelmi láncok a szezonális ajánlataikat. Így egyre gyakoribb, hogy már szeptember végén megjelennek a boltok polcain a karácsonyi desszertek, a puszedlik, a fahéjas kekszek, egy-egy divatos karácsonyi manó, sőt akár a püspökkenyér is. A bátrabb kerekedők pedig már augusztus végén ledobják a karácsonyi bombát. Te mit gondolsz erről a kereskedelmi gyakorlatról? A Pézcentrum és a Debreceni Egyetem friss kutatásában arra keressük a választ, mit gondolnak a vásárlók arról, hogy enyire siet a kereskedők órája. Kérjük, töltsd ki az alábbi kérdőívet!

Címlapkép: Getty Images

