Csúcstermékek érkeznek a Lidl polcaira: indulhat a roham, potom pénzért vásárolhatók meg

A Lidl továbbra is folytatja influencer kampányát, amely során a TikTokon népszerű termékek kerülnek a boltok polcaira. A kínálatban szerepelnek internetes kihívásokhoz, és újszerű receptekhez köthető termékek is. A Lidl 38. heti, szokásos akciói most csütörtöktől, míg a "csúcstermékek" hétfőtől, azaz szeptember 23-tól lesznek elérhetők az áruházak polcain.

Továbbra sem áll le a LIDL, a népszerű üzletlánc folytatja influencer kampányát, amelynek keretében időről-időre a TikTok-ról ismert, popkulturális elemekkel operáló termékeket dobnak a piacra. Korábban már beszámoltunk róla, hogy a jól ismert vállalkozópáros, Balogh Levente és Pachert Balázs "BalazsKicks" üdítőitalait egyetlen nap alatt elkapkodták az áruház polcairól, de kínálatukban szerepelt már a szintén social mediából ismert portalanító szivacs is. Erre válaszul pedig a Penny vattacukor ízű szőlőt vett be a kínálatába. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mivel úgy tűnik, a vásárlók megőrülnek ezekért a termékekért, a héten is szemezgettünk az áruházak kínálataiból: ezúttal ismét a Lidl került a terítékre, akik több ikonikus termék megvásárlására is invitálják a fogyasztókat azzal a szlogennel, hogy "Kóstoljanak bele a TikTok-trendekbe". Nerds Gummy Clusters gumicukor – 1199 Ft. Ez a termék azért lett népszerű, mert elterjedt a TikTokon, hogy Emily Foley, egy 25 éves színész New Yorkból, képes egy 8 unciás Gummy Clusters zacskót elfogyasztani egyetlen délután alatt. Az influenszer azt mondta, hogy a népszerűség kulcsa a textúrák kontrasztja – ahogyan egyszerre idézik fel és fokozzák a Nerds gyerekkori emlékét. „Savanykás, de mégis nagyon édes” – magyarázta Foley. Takis Fuego Chips – 1299 Ft A Takis Fuego chips pikáns ízvilágával hódít, a sós és fűszeres kombináció rajongói között. Különösen azok kereshetik, akik a TikTok-on már találkoztak a termékhez kapcsolódó közösség kihívások valamelyikével, vagy reakcióvideókkal, amik említik, hogy jelenleg ez az egyik legfelkapottabb snack. Pringles Chips: Pepperoni, humusz, focaccia és steak burgonya ízben – 999 Ft A Pringles chips-ek nem véletlenül érkeztek ennyi féle ízben, a TikTokon elsősorban az a challenge hódít jelenleg, amely során a népszerű chipsek ízét próbálják vakon megtippelni a tesztelők. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Milky Matcha Pálcika – 899 Ft A Milky Matcha Pálcika a japán ízek szerelmeseinek készült. A matcha jelenleg egy trendi összetevő, amit különösen ugyancsak a közösségi média népszerűsített az utóbbi időben, ám különösebb kihívás ehhez a termékhez nem kapcsolódik. A TikTokon leginkább receptekben vagy snack bemutatóban találkozhatunk vele. Rick és Morty fűszerezett uborka – 1399 Ft A Rick és Morty-t a legtöbb fiatalnak nem kell bemutatni, az egyik legnépszerűbb animációs sorozatnak számít jelenleg. A fűszerezett uborka egy szokatlan és humoros termék a Lidl polcain, amely ehhez a műsorhoz kötődik. Az uborka fűszeres ízvilága és a rajzfilmre való utalás miatt vált azonnal felkapottá a TikTokon és más platformokon is. A sorozat rajongói számára különösen vonzó lehet, hiszen humoros módon idézi meg a "Pickle Rick" epizódot. További trendi termékek is kaphatók Az említetteken kívül egyebek mellett kapható lesz még a LIDL-ben: TOXIC, Extrém savanyú cukorkák

Mr Beast Tejcsokoládé

The Pink Stuff tisztítókészlet

Mac&Cheese tészta

Buldak Ramen, instant tészta

Címlapkép: Getty Images

